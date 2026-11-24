Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп помиловао је двије ћурке, "Фридом" и "Федерс", током традиционалне церемоније у Бијелој кући уочи америчког Дана захвалности.
"За неколико тренутака, у складу са овлашћењима која су ми дата Уставом САД, додијелићу им потпуно, апсолутно и безусловно помиловање, што значи да ће живјети вјечно - двјема величанственим ћуркама за Дан захвалности", рекао је Трамп током церемоније којој је присуствовала и прва дама Меланија Трамп.
Трамп је рекао да није одушевљен именима ћурки.
Он је додао да су птице узгојили фармери у држави Западна Вирџинија и да су тешке око 37 килограма.
Прије него што су стигле у Бијелу кућу, ћурке су, према традицији, преноћиле у вашингтонском историјском хотелу "Вилард". Након помиловања, ћурке ће се упутити у Тексас, гдје ће боравити у живинарском објекту на једном универзитету.
Традиција поклањања ћурке америчком предсједнику за Дан захвалности датира из 1947. године, када је Национална федерација за ћурке поклонила птицу Харију Труману.
Међутим, званична церемонија помиловања почела је тек 1989. године, под предсједником Џорџом Бушом старијим
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