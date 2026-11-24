Аутор:АТВ редакција
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Двадесет пет талаца задржано је у супермаркету у колумбијском граду Картахена, изјавио је предсједник Абелардо де ла Еспријела и додао да су распоређене војне и полицијске снаге.
Пет старијих жена које су биле међу таоцима раније су пуштене, рекао је Еспријела.
Инцидент је почео када је група људи покушала да преузме контролу над оклопним возилом које је превозило новац из тржног центра.
"Оператори камера за надзор обавијестили су полицију путем дугмета за панику, а нападачи су се потом склонили у супермаркет", рекао је Еспријела.
🔴 #URGENTE | Violencia en Colombia: Hombres armados mantienen rehenes en un supermercado de Cartagena de Indias tras un asalto frustrado, lo que llevó a la Aeronáutica Civil a suspender los aterrizajes en el aeropuerto local. https://t.co/NiBj6cUfpL— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) November 24, 2026
Испред објекта у насељу Ла Кастељана распоређени су тешко наоружани војници и полиција.
Предсједник Колумбије обратио се нацији из града Виљависенсио, гдје је отпутовао након напада аутомобилом бомбом на један Владин објекат, преноси Срна.
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