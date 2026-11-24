Аутор:АТВ редакција
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Мајкрософт је прогласио највиши степен хитности, назван „Code Red“, након великог прекида рада својих услуга који је почетком новембра трајао дуже од 24 часа и погодио кориснике широм свијета.
Компанија је покренула хитне промјене у начину на који спречава и рјешава техничке проблеме, показују интерни дописи које је прегледао Ројтерс.
Прекид рада 12. и 13. новембра погодио је Outlook, Teams, Copilot и друге услуге Microsoft 365. Проблеми су захватили државне институције од Аустралије и Јапана до САД, успорили рад финансијских компанија и пореметили комуникацију авио-превозника.
Мајкрософт је утврдио да је проблеме изазвала програмска грешка уведена још у јулу, која мјесецима није била откривена. Због ње су системи под великим оптерећењем постали преоптерећени и престали да одговарају на захтјеве корисника.
Компанија је одбацила могућност да је прекид изазван сајбер-нападом или дјеловањем вјештачке интелигенције. Главни извршни директор Сатја Надела јавно се извинио због проблема.
Према интерним дописима, Мајкрософт је након инцидента покренуо ванредне мјере како би отклонио слабости у својим системима и начину реаговања на кварове. Компанија жели да постигне да се сваки будући глобални прекид рада отклони у року од једног часа.
План укључује пет подручја побољшања, међу којима су расподјела оптерећења, одвајање саобраћаја по географским регијама и бржи опоравак услуга. Мајкрософт намјерава да користи и вјештачку интелигенцију како би инжењери брже откривали узроке проблема.
Интерна анализа открила је и озбиљне проблеме у координацији током прекида рада. Инжењери су размијенили више од 11.000 порука у 11 разговора на платформи Teams, док су подаци потребни за дијагностиковање кварова били расути по различитим системима.
Мајкрософт је признао и да му је за увођење појединих хитних поправки на глобалном нивоу потребно пет до шест дана. Циљ је да се тај поступак скрати на само један час, посебно када је ријеч о најважнијим безбједносним проблемима.
Из компаније су поручили да њихов посао не завршава поновним успостављањем услуга, већ да настављају да раде на уклањању узрока и спречавању нових прекида. Руководство ће свакодневно пратити спровођење мјера, а компанија тврди да је поузданост система сада њен најважнији приоритет.
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