Аутор:АТВ редакција
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Турско Министарство одбране саопштило је да се војни хеликоптер срушио у близини централне провинције Ескишехир и да је у току акција потраге и спасавања.
У саопштењу се наводи да су надлежне службе стигле на мјесто пада.
BREAKING: A Turkish Air Force AS-532 helicopter has crashed during a training flight in Eskişehir, Türkiye.
The wreckage has been located, and search and rescue operations are underway. https://t.co/TeSmJ5QfNA— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 24, 2026
Министарство није навело да ли има жртава нити шта је узроковало пад хеликоптера типа "АЦ-532", преноси Срна.
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