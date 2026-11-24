Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Кијев не слуша позиве предсједника САД Доналда Трампа да прекине нападе на објекте енергетско-горивног комплекса, изјавио је предсједник Русије Владимир Путин на састанку посвећеном развоју енергетског комплекса и еколошкој безбједности.
Предсједник Русије нагласио је да су узвратне мјере Москве на ударе украјинских оружаних снага на објекте енергетско-горивног комплекса неизбјежне. Наложио је јачање заштите објеката енергетско-горивног комплекса и запослених у њима.
„Поред тога, као што смо се договорили, неопходно је наставити систематски рад на јачању заштите објеката енергетско-горивног комплекса. Видимо да кијевски режим не прекида нападе на наше прерађивачке капацитете. И то упркос позиву и директној молби предсједника Сједињених Америчких Држава да то не чине, односно да се уздрже од таквих напада. Кијевске власти, међутим, не слушају такве савјете. Све се наставља као да се ништа није догодило. С тим у вези, желим да истакнем да су узвратне мјере са наше стране неизбјежне. То сви треба да знају“, поручио је Путин.
Скренуо је пажњу на то да је Русија више пута говорила и да је свјесна да ескалација коју је противник започео почетком јуна ове године, а која је требало да траје 40 дана, не може да јој нанесе критичну штету.
„Ипак, данас предлажем да размотримо шта је још потребно предузети како би се повећала безбједност рафинерија нафте и заштитили запослени који у њима раде“, нагласио је Путин.
Како је истакао, упркос сложеној геополитичкој ситуацији, руске компаније заузимају водеће мјесто на свјетском енергетском тржишту.
Додао је да је стабилност на домаћем тржишту горива очувана, а потребе грађана и привреде се задовољавају.
Путин је напоменуо да је ситуација у већини региона стабилизована, иако у цјелини и даље остаје сложена.
Главни задатак на домаћем тржишту јесте обезбјеђивање стабилности снабдијевања горивом, нагласио је руски предсједник. Путин је као приоритет на домаћем тржишту горива навео обезбјеђивање стабилних испорука и гарантовање поузданог снабдијевања горивом.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
1 д0
Свијет
1 д1
Наука и технологија
1 д0
Свијет
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму