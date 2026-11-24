Аутор:АТВ редакција
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Маскирани нападач упао је на сједницу одборничке групе Зелених у њемачком граду Швертеу и употребио бибер-спреј, усљед чега је осам особа повријеђено, саопштила је данас полиција у Дортмунду.
Једна особа превезена је у болницу, док је седам задобило лакше повреде, пренио је регионални јавни сервис WDR.
Осумњичени је побјегао са лица мјеста прије доласка полиције.
Полицијски службеници трагају за њим и саслушавају свједоке.
- Овдје имамо посла са дјелом које је врло вјероватно политички мотивисано. Све указује на то - рекао је портпарол полиције.
На наљепници залијепљеној на стаклу страначке канцеларије пише „Боље мртав него црвен“.
Полиција истражује да ли је ова налепница повезана са нападом.
Зелени из Швертеа навели су у саопштењу да су запрепаштени насиљем.
- Теже посљедице спријечене су само захваљујући храброј интервенцији једног члана одборничке групе. Одустајање није опција - поручили су Зелени.
(Информер)
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