Аутор:АТВ редакција
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ЕУ од децембра уводи привремене квоте за увоз два типа хибридних путничких возила, у покушају да се избори са наглим порастом увоза кинеских хибридних аутомобила, саопштила је Европска комисија.
У саопштењу се наводи да се мјере односе на увезена потпуно хибридна електрична возила и плаг-ин хибридна електрична возила из свих регија. У оба типа комбинују се мотор са унутрашњим сагоријевањем са мотором на батерије.
Комисија напомиње да су квоте одређене за сваку извозну економију и важиће највише 200 дана и додаје да би ЕУ могла да уведе дугорочне мјере у наредним мјесецима.
Овај потез долази након што су се Брисел и Пекинг у октобру договорили да ограниче кинески извоз хибридних аутомобила у Европу.
Према подацима ЕУ, увоз хибридних путничких возила из Кине у ЕУ нагло је порастао посљедњих година, пренијела је агенција ДПА, преноси Срна.
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Кина је извезла око 46.000 хибридних аутомобила у ЕУ током 2023. године, а тај број је порастао на 500.000 у периоду од јула прошле до јуна ове године.
Према новим квотама, Кини ће бити дозвољено да извезе нешто више од 86.000 хибридних аутомобила у ЕУ у тромјесечном периоду од децембра до фебруара наредне године, а затим нешто више од 88.000 од марта до маја.
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