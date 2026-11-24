Аутор:АТВ редакција
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Шеф Агенције УН за борбу против сиде /УНАИДС/ Бини Бјањима упозорила је да би сљедеће године број нових инфекција ХИВ-ом могао да почне да расте са историјски најнижег нивоа због недовољно новца, те кампања против људских права.
"На прагу смо да искоријенимо сиду, што је највећа прича о глобалном здрављу, и баш када би требало да је завршимо, смањење буџета и умањивање људских права пријете да нам одузму напредак", рекла Бјањама Ројтерсу.
Она је навела да још нема званичних података, али да су видљиви "знаци преокрета".
Према посљедњим подацима УНАИДС-а, број нових инфекција прошле године био је 1,2 милиона, што је најнижи ниво икада, у односу на врхунац од 3,5 милиона заражених људи 1994. године.
Овакав резултат постигнут је иако је прошле године финансирање борбе против сиде умањено за петину.
Бјањима, која је из Уганде, изјавила је да би утицај смањења финансирања ускоро могао да почне да се показује у броју заражених, јер неке земље затварају клинике за превенцију и смањују број запослених.
"Све су то знаци онога што долази, а то је вјероватно пораст броја нових инфекција", додала је она и указала да се број заражених већ повећава у дијеловима Јужне Америке, преноси Срна.
Друштво
Тврдило се да је ХИВ-ом заразила 5.000 људи у БиХ
Осим смањења финансирања, Бјањима је рекла да глобални политички негативан став према приступу жена сексуалном и репродуктивном здрављу и правима ЛГБТ особа представља "озбиљну пријетњу".
УН су поставиле циљ да окончају ХИВ и сиду као пријетњу јавном здрављу до 2030. године.
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