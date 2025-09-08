Logo
Шта чека Француску послије пада владе?

Шта чека Француску послије пада владе?
Фото: Tanjug/AP/Christophe Ena

Француски предсједник Емануел Макрон сада има три опције, након што је пала влада и премијер Франсоа Бајру није добио повјерење већине у Националној скупштини.

И ниједна од могућих опција за Макрона није превише привлачна пише Би-би-си.

Може да именује новог премијера, али пронаћи кандидата који неће одмах бити одбачен од неке од великих парламентарних фракција неће бити лако. Прошле године тај процес трајао је неколико недјеља.

До именовања насљедника Франсое Бајруа ће вјероватно остати на дужности као технички премијер.

Макрон такође може да распише нове парламентарне изборе. Тако би промијенио садашњи однос снага, али би то могло резултирати још уверљивијом победом крајње десног Националног окупљања Марин Ле Пен.

Још једна опција је расписивање предсједничких избора на којима Макрон не би могао да буде кандидат јер му други мандат завршава 2027. године. Неке парламентарне групе позивају га да се одлучи на тај потез, али он је више пута поновио да неће поднијети оставку.

(Телеграф.рс)

