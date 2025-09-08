Шта чека Француску послије пада владе?

Извор:
Телеграф
08.09.2025
19:36
Коментари:0
Француски предсједник Емануел Макрон сада има три опције, након што је пала влада и премијер Франсоа Бајру није добио повјерење већине у Националној скупштини.
И ниједна од могућих опција за Макрона није превише привлачна пише Би-би-си.
Може да именује новог премијера, али пронаћи кандидата који неће одмах бити одбачен од неке од великих парламентарних фракција неће бити лако. Прошле године тај процес трајао је неколико недјеља.
До именовања насљедника Франсое Бајруа ће вјероватно остати на дужности као технички премијер.
Сцена
Марина Висковић: Треба ми 9.000 евра за живот
Макрон такође може да распише нове парламентарне изборе. Тако би промијенио садашњи однос снага, али би то могло резултирати још уверљивијом победом крајње десног Националног окупљања Марин Ле Пен.
Друштво
Могуће повећање цијене мрежарине изазвало буру у јавности
Још једна опција је расписивање предсједничких избора на којима Макрон не би могао да буде кандидат јер му други мандат завршава 2027. године. Неке парламентарне групе позивају га да се одлучи на тај потез, али он је више пута поновио да неће поднијети оставку.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму