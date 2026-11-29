Bakina činija za supu, mamin stolnjak ili čaše koje godinama čuvate za posebnu priliku mogu da budu početak najljepše praznične dekoracije. Ne moraju čak ni da budu iz istog kompleta.

Tanjir za kolače sa zlatnim rubom obično stoji na najvišoj polici, tamo gdje ga odložimo uz ono čuveno „neka, za goste“. Božić je dobar razlog da ga konačno spustite. Stavite ga pored običnih belih tanjira i već imate detalj oko kog možete da uredite ostatak stola. Nema potrebe da kupujete cijeli servis samo zato što se sve što imate ne slaže na prvi pogled.

Izaberite jedan porodični komad, pa od njega krenite

Ako imate šareni stolnjak koji volite, izvucite iz njegove šare jednu boju i ponovite je na salvetama. Ako želite da se istakne stari porcelan, stavite ga na jednobojan stolnjak od lana ili pamuka. Uz bijele tanjire lijepo će izgledati šumskozelene salvete i nekoliko bordo detalja, a ako više volite klasičnu crvenu i zelenu, krem stolnjak će ih ublažiti.

Ni srebro i zlato ne morate da razdvajate. Ako je pribor srebrne boje, zlatni rub na tanjirima može da ostane jedini zlatni detalj. Tako će se vidjeti i jedno i drugo, a sto neće izgledati kao da ste na njega iznijeli sve što sija.

Prvo ostavite mjesto za hranu, pa ukrasite sredinu stola

Prije nego što postavite ukrase, rasporedite prazne ovale i činije u kojima ćete služiti ručak. Tako ćete odmah vidjeti koliko vam prostora ostaje. Na užem stolu često je dovoljno nekoliko malih ukrasa raspoređenih između posuda, umjesto jednog velikog aranžmana koji ćete morati da sklonite čim stigne prvo jelo.

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Za sredinu stola možete da iskoristite nisku činiju sa božićnom pšenicom ili da duž staze rasporedite grančice četinara, šišarke i kolutove sušene pomorandže. Nizak aranžman ima i jednu važnu prednost: gosti mogu da se gledaju dok razgovaraju. Ako želite i svetlost sveća, uz suve grančice i tekstil izaberite LED sveće.

Neka svakog gosta na tanjiru sačeka nešto njegovo

Presavijte platnenu salvetu, vežite je trakom i dodajte štapić cimeta ili list lovora. Ako želite ličniji detalj, na karticu pored imena napišite i kratku poruku. Dovoljno je nešto što će razumijeti samo ta osoba: porodična šala, nadimak ili podsjećanje na zajedničku uspomenu.

A ako između bakinog tanjira i činije sa pšenicom ostane malo praznog mjesta, ne morate da ga popunite. Kad neko zatraži još parče česnice, biće vam drago što imate gdje da je spustite, prenosi Voug Adria.