OVAN

Ovnovi će danas biti u pokretu, veseli i dinamični. Ostvarićete kontakte sa zanimljivim ljudima, biti aktivni, flertovati i uživati u dešavanjima koja dan donosi. Ukoliko imate partnera - lijep je dan za interesantne i opuštene priče.

BIK

Danas vjerovatno imate milion obaveza koje morate obaviti, pa ćete veći deo prepodnevnih časova provesti "u akciji". Ukoliko vas partner iritira ponašanjima ili postupcima - pokušajte da iskulirate i da ne pokvarite sebi dan.

BLIZANCI

U pokretu ste, u posljednjem trenutku mijenjate planove, dogovore i verovatno ćete pokušavati da budete na više mjesta u isto vrijeme. Partner je lijepo raspoložen, pa je pravi trenutak za zajedničke aktivnosti.

RAK

Današnji dan provedite u kontaktu sa osobama koje volite, ne žurite nigdje, jer što više budete žurili, manje ćete uraditi. Zato, dajte sebi s vremena na vrijeme prostora da predahnete, ali i da se dobro odmorite. Intenzivno razmišljate o nekom koga dugo niste vidjeli.

LAV

Ako biste danas mogli na jednu sto strana odjednom da odete, to bi bilo više nego dobro. Sa svih strana imate pozive od onih koji bi htjeli da budu u vašoj blizini. Sve vezano za društvenost je vrlo aktivno, pa ukoliko ne bude moglo drugačije - bićete na društvenim mrežama.

DJEVICA

I vi ste danas "razvučeni" na više strana, ali uglavnom po pitanju obaveza koje imate vezano za kuću, članove porodice ili po pitanju obećanja koje ste dali. Pa, bilo bi dobro da neka od njih i ispunite. Pomalo će vas ova nedjelja umoriti, pa se potrudite da popodne odmorite od svega.

VAGA

Nema tu šta posebno da se priča - Vagama je ova nedjelja vrlo aktivna po pitanju komunikacije, dogovora sa prijateljima, a ako ništa drugo - potrudićete se da makar neko vrijeme provedete u šetnji. Sa partnerom danas vodite zanimljive i podsticajne razgovore.

ŠKORPIJA

Sa ovolikom količinom energije koju trenutno nosite, možete da pomerite brda, pa ukoliko je ne budete izbacivali kroz aktivnost - vjerovatno će vas činiti razdražljivim i napornim okolini. Predlog je da je okrenete ka partneru i potrošite kroz strast.

STRIJELAC

Vi hoćete na jednu stranu, vaši prijatelji ili emotivni partner hoće na drugu... Stoji da ćete se malo razmimoilaziti u mišljenjima, ali postoji opcija da pronađete zajedničko rješenje i dogovorite se. Samo će neko morati da popusti... a rekla bih da ćete to biti vi.

JARAC

Pred vama je opušten dan u kojem ćete moći da se odmorite i napunite baterije. Jarčevima bi prijao i odlazak u prirodu ili makar duža šetnja. Potrebno vam je da rasteretite i misli, a u tome vam može pomoći društvo i lijepi momenti sa prijateljima.

VODOLIJA

Vodolije su danas baš u svom fazonu, opuštene, lepršave i u dobrom raspoloženju. Prijala bi vam i mentalna i fizička aktivnost, a ako ništa drugo - možete biti vrlo aktivni na društvenim mrežama. Lijep dan za flertovanje i finu komunikaciju.

RIBE

Ribe će vjerovatno danas najviše želeti da svoje vreme posvete ukućanima i provedu dan u okviru porodice. Oni koje volite i koji vas vole donose vam dobro raspoloženje, opuštenost i mir. Skrenuće vam misli sa nekih stvari koje vas opterećuju, prenosi Ona.rs.