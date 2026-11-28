Među navodnim proročanstvima Babe Vange za 2027. godinu izdvaja se jedna neobično precizna brojka. Cena zlata, prema tvrdnji koja kruži internetom, mogla bi da skoči između 25 i 40 odsto, a kao razlog se pominje razvoj veštačke inteligencije. Za sada nema pouzdanog zapisa koji bi tu prognozu povezao sa bugarskom proročicom.

Vangelija Pandeva Gušterova, poznatija kao Baba Vanga, umrla je 1996. godine, a njeno ime se i tri decenije kasnije pojavljuje na listama predviđanja za svaku narednu godinu. Kako prenosi Večernji list, pozivajući se na Sky History, u pričama koje se sada vezuju za 2027. pominju se i novi izvor energije, svetski sukob i ljudi sa neobičnim sposobnostima.

Zašto se u priči o zlatu pominje veštačka inteligencija?

Oni koji prenose tvrdnju o poskupljenju zlata povezuju je sa širenjem centara za obradu podataka. Prema tom tumačenju, razvoj vještačke inteligencije povećao bi potražnju za elektronskom opremom, a samim tim i za zlatom koje se koristi u pojedinim komponentama.

Međutim, čak i u toj verziji priče postoji otvoreno pitanje. Kako prenosi Večernji list, sagovornici iz industrije ukazuju na to da bi više cijene mogle da podstaknu proizvođače da potraže jeftinije alternative. Koliko bi se potražnja zaista promenila i kakav bi uticaj imala na ukupnu cijenu zlata, iz tvrdnje koja se deli na mrežama ne može se zaključiti.

Zanimljivosti Dva znaka u 2027. godini prestaju da broje svaku paru: Baba Vangina prognoza o velikim parama

Raspon od 25 do 40 odsto daje priči privid preciznosti. Uz njega, međutim, ne ide ni proverljiv proračun koji bi potkrepio prognozu, ni zapis iz kog bi se vidjelo da je Baba Vanga uopšte govorila o cijeni zlata 2027. godine.

U drugoj verziji priče pominje se novi izvor energije

Uz prognozu o zlatu, na internetu se pojavljuje i tvrdnja da bi 2027. mogao da se razvije novi izvor energije. U pojedinim tumačenjima pominje se nuklearna fuzija, mada u prenetom tekstu nema izvornog citata koji bi pokazao da je Baba Vanga govorila baš o toj tehnologiji.

I izraz "novi izvor energije" ostavlja dosta prostora za tumačenje. Može da označava eksperimentalni rezultat, tehnološki napredak ili početak praktične primjene. Verzije koje se dijele na mrežama ne preciziraju na šta se tvrdnja odnosi, pa se i veza sa fuzijom svodi na pretpostavku.

Svjetski sukob ponovo se pojavljuje na listi

Priča o velikom svetskom sukobu već se pojavljivala na listama navodnih proročanstava za 2026. godinu. U verzijama za 2027. dodaju se konkretniji scenariji. U jednoj se tvrdi da bi Kina mogla da preuzme kontrolu nad Tajvanom, dok se u drugoj pominje direktan sukob Sjedinjenih Američkih Država i Rusije.

Za te tvrdnje nema provjerljivog zapisa koji bi ih povezao sa izjavom Babe Vange, niti je jasno kada su prvi put vezane baš za 2027. godinu. Ponavljanje istog motiva na listama za različite godine pokazuje koliko se sadržaj tih spiskova menja od jedne verzije do druge.

Priča o nadljudskim sposobnostima već je kružila

Među tvrdnjama koje se ponovo dele je i ona o ljudima koji bi, navodno posle misteriozne bolesti ili genetskog eksperimenta, mogli da razviju nadljudske sposobnosti. Ni u novoj verziji nema detalja o tome kakve bi sposobnosti bile u pitanju, a nedostatak konkretnih podataka otvorio je prostor za spekulacije o tajnim laboratorijama. Te spekulacije su nepotvrđene, kao i sama tvrdnja da je priča potekla od Babe Vange.

Odakle uopšte dolaze prognoze za pojedine godine?

Dio izjava koje se pripisuju Babi Vangi prenošen je preko ljudi koji su je poznavali, među kojima je bila i njena nećaka Krasimira Stojanova. Kad se takve izjave prenose godinama, teško je utvrditi gdje se završava ono što je neko čuo, a gdje počinje naknadno tumačenje. Još je teže utvrditi kada je uz priču dodat tačan datum ili konkretna brojka.

Za prognoze o zlatu, energiji, svjetskom sukobu i nadljudskim sposobnostima u prenetom tekstu nema izvornog zapisa ili snimka koji bi potvrdio da ih je Baba Vanga izrekla i vezala za 2027. godinu. Upravo zato i najprecizniji detalj na listi, rast cijene zlata do 40 odsto, za sada ima isti status kao i ostali: nepotvrđena tvrdnja sa interneta, piše Ona.rs.