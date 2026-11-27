Autor:ATV redakcija
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Privrednik iz Svilajnca Dragan Milosavljević Breza, napravio je privatni parking u centru grada i ustupio ga građanima Svilajnca na besplatno korišćenje.
Milosavljević se na ovaj potez odlučio zbog velikih svakodnevnih saobraćajnih gužvi u ovom gradu u Pomoravlju.
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