Art radar: Umjetnost izvan okvira i savremeni vizuelni jezik

ATV

18.04.2026 12:04

Арт радар: Умјетност изван оквира и савремени визуелни језик

Novi 'Art radar' pokazaće da spojem različitih izraza i pristupa nastaju najzanimljivije stvaralačke priče.

Donosimo priču o Željki Paić, koja u prostoru između slikarstva i arhitekture stvara umjetnost izvan granica.

'Art radar' prati i Stefana Tomića i Sašu Savičića, koji će nam otkriti kako režija i kamera zajedno grade savremeni vizuelni jezik.

Format 'Art radar' je emisija koja će vam otkriti ljude koji stvaraju umjetnost i koji se svojim izrazom izdvajaju iz mase. Isto tako, donijeće i sedmični pregled lokalnih i svjetskih aktuelnosti iz oblasti kulture, umjetnosti i pop arta.

Emisiju uređuje Ena Mitrovski, a vodi Milica Marjanović.

Art radar', nedjelja u 20 časova.

ATV

Ena Mitrovski

Art radar

Milica Marjanović

Art radar: Umjetnost izvan okvira i savremeni vizuelni jezik

