Logo
Large banner

Bitno: Meka moć i uticaj kreativnih industrija na imidž države

Izvor:

ATV

29.05.2026 14:42
Битно: Мека моћ и утицај креативних индустрија на имиџ државе
Foto: atv

Bitno večeras u 21 čas i 9 minuta o mekoj moći i uticaju kreativnih industrija na imidž države.

Dok svijet ključa i dok se geopolitičke karte ponovo prekrajaju teškom artiljerijom, nuklearnim prijetnjama i ekonomskim sankcijama, paralelno se vodi još jedan, daleko suptilniji rat. Rat za vaše vrijeme, novac i pažnju. Taj front nema liniju razgraničenja, on se nalazi u vašim televizorima, slušalicama i u vašim telefonima. Dok neki moć demonstriraju silom, na drugoj strani se ne puca, tamo se zavodi. Upravo to je definicija meke moći, strategije kojom vas jedna nacija natjera da se zaljubite u njen stil života, progovorite njen jezik i dobrovoljno joj date svoj novac. To je industrija koja siromaštvo pakuje u egzotiku, a političke interese u pop hitove.

Za 'Bitno' govore: Duška Vučinić, šef Službe za odnose s javnošću i korporativni imidž RTS-a, Vojislav Savić, politikolog, Nenad Novaković, profesor menadžmenta u kulturi i Biljana Savić, ekonomista.

Format ’Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Vanja Mišić.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ATV

Vanja Mišić

Bitno

Large banner

Više iz rubrike

нови визуал народ прича

Emisije

Narod priča: Polje ruža

1 d

0
Битно: Очекивања од Свјетског првенства

Emisije

Bitno: Očekivanja od Svjetskog prvenstva

1 d

0
Битно: Декларација о затварању ОХР-а

Emisije

Bitno: Deklaracija o zatvaranju OHR-a

2 d

0
pr id parla

Emisije

'ParlATVment': Da li je poljoprivreda budućnost?

2 d

0

  • Najnovije

17

23

Dodik komentarisao mogući dolazak Antonija Zanardija Landija za visokog predstavnika

17

19

Minić: Pred svake izbore besmislice o bježanju funkcionera sa tonama zlata

17

14

Lukašenko o razgovoru sa Makronom: Nuklearno oružje bilo bi upotrebljeno samo u jednom slučaju

17

10

Centar dana, 29.05.2026.

16

58

Obračun u FBiH zbog uložaka i menstruacije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner