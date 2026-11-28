Fenomenalna karijera Rafaela Nadala bila je prepuna ožiljaka od brojnih povreda. Koljena, stopala, leđa, kukovi. zglobovi... gotovo da nije bilo sezone u kojoj je kralj šljake mnogo trpio zbog raznih nevolja zdravstvene prirode.

U intervjuu za francuski portal „Brut“ podvukao je kakve je sve nevolje imao.

"Moj najveći neprijatelj nije bilo moje tijelo, nego moje stopalo. Zbog problema sa njim nastali su svi ostali problemi. To je bio najteži dio moje karijere", prenosi njegove riječi španski „As“.

A problem sa stopalom je imao od malih nogu.

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"Kada sam još bio mlad, morao sam da nosim uložak od sedam milimetara. On mi je dozvolio da igram tenis, ali je i izazvao sve povrede koje sam kasnije imao. Bilo da su u pitanju koljena ili kuk ili leđa".

Međutim, iako je u finišu karijere delovao kao će mu se telo raspasti, on se ne kaje:

"Sam sam htio da igram do limita. Nikada ništa nije previše ako nešto voliš da radiš, kada si srećan zbog toga. To je bar moj pogled na ovaj problem, jer sam bio srećan kada sam igrao tenis. Moj život nije bio u opasnosti, ali moje tijelo jeste, baš kao i moje zdravlje. A to je suština. Pritisnuo sam svoje tijelo do krajnjih granica, ili bar blizu, ali sam bio srećan igrajući tenis".

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Jedna od karakteristika njegove karijere je da nikada nije tražio opravdanje za poraz.

"Rano sam shvatio da je, da bi bio još bolji, neophodno što više trenirati. Svako može da se sakrije iza nekog razloga, ali to na kraju ništa ne donosi. Uradio si ono što si uradio i ja sam uvijek na taj način shvatao svoju karijeru. Nikada nisam rekao sebi, izgubio sam jer me je koljeno boljelo. Izgubio sam i tačka. Samo je rezultat važan".

Opisao je i kako se osjećao u finalu Vimbldona 2008, kada je prvi put osvojio ovaj veliki turnir.

"Poraz u finalu 2007. mi je pomogao da budem spreman za ovaj meč. Rekao sam sebi, mogu da izgubim ali neću igrati loše. Može da me pobijedi ali ja neću da izgubim", opisao je raspoloženje u duelu sa Rodžerom Federerom.- To sam sebi rekao u posljednjoj pauzi zbog kiše.

Nadal je dobio prva dva seta, potom je Federer izjednačio na 2:2, a duel je završen u sumrak jer tada još nije bilo krova.

"Finale nije teklo prema mojim očekivanjima, ali sam sebi rekao. Nikada neću biti ovako blizu pobjedi na Vimbldonu, ovo nije trenutak da omanem. Može da me pobijedi samo ako bude bolji, ali ja ću se boriti do kraja".

Nadal je pobijedio a osvojio je još jedan londonski gren slem dvije godine kasnije.

(Sport klub)