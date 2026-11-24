Autor:ATV redakcija
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Italijanski teniser Janik Siner imao je intervenciju na koljenu u Finskoj.
Sineru je koljeno operisao profesor Lase Lempainen, ortoped i jedan od vodećih svjetskih specijalista za sportsku hirurgiju.
Operacija je obuhvatala iliotibijalnu traku, tetivu koja se proteže duž spoljašnje strane butine do koljena.
Lempainen je izveo najmanje invazivnu i najmanje traumatičnu proceduru kako bi se riješio problem.
Procjenjuje se da će vrijeme oporavka trajati tri mjeseca.
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Sinera na terenu nema od 12. jula i finala Vimbldona, koji je osvojio.
Igrao je šest finala 2026. i svih šest je dobio. Redom je osvajao Indijan Vels, Majami, Monte Karlo, Madrid, Rim i Vimbldon, na kom je odigrao posljednji meč u sezoni, prenosi Alo.rs.
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