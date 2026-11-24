Italijanski teniser Janik Siner imao je intervenciju na koljenu u Finskoj.

Sineru je koljeno operisao profesor Lase Lempainen, ortoped i jedan od vodećih svjetskih specijalista za sportsku hirurgiju.

Operacija je obuhvatala iliotibijalnu traku, tetivu koja se proteže duž spoljašnje strane butine do koljena.

Lempainen je izveo najmanje invazivnu i najmanje traumatičnu proceduru kako bi se riješio problem.

Procjenjuje se da će vrijeme oporavka trajati tri mjeseca.

Tenis Siner donio konačnu odluku: Šta to znači za Đokovića

Sinera na terenu nema od 12. jula i finala Vimbldona, koji je osvojio.

Igrao je šest finala 2026. i svih šest je dobio. Redom je osvajao Indijan Vels, Majami, Monte Karlo, Madrid, Rim i Vimbldon, na kom je odigrao posljednji meč u sezoni, prenosi Alo.rs.