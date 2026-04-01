Kapitalna investicija: Modernizacija sistema za rano upozoravanje

ATV
01.04.2026 09:54

Хидроелектрана на Дрини, Хидрелектрана Вишеград
U cilju modernizacije i produženja radnog vijeka Hidroelektrane Višegrad, preduzeće HE na Drini pokrenulo je postupak javne nabavke za izradu idejnog projekta i studije izvodljivosti, čija je vrijednost procijenjena na 1,5 miliona KM.

Predmet nabavke obuhvata izradu kompletne dokumentacije za rekonstrukciju, što uključuje nabavku i ugradnju nove elektro i mašinske opreme, kao i prateće građevinske radove neophodne za realizaciju ovog kapitalnog projekta.

Pored strateških investicija, u HE Višegrad se kontinuirano radi na obnavljanju postojeće opreme. Trenutno su u fokusu modernizacija hidrometeoroloških i hidrometrijskih stanica, kao i unapređenje sistema za obavještavanje i uzbunjivanje.

"Zbog sve učestalijih pojava bujičnih voda, gdje se u međudotocima pojavljuju ozbiljne količine vode koje remete planirani rad, pokrenuli smo procedure za obnavljanje alarmnih stanica za oglašavanje i uzbunjivanje na nizvodnom području. Cilj je da analogne sisteme zamijenimo najsavremenijim rješenjima", izjavio je za ATV izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje HE Višegrad Darko Andrić.

