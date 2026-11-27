Za po kilogram sedam svinjskih proizvoda u radnji potrebno je 9.078 dinara, dok tovljenik od 150 kilograma košta 30.000 do 45.000 dinara, plus klanje i obrada.

Od jednog tovljenika domaćinstvo može dobiti 70 do 80 kilograma mesa, pa se svinjokolj i dalje smatra isplativijim za one koji imaju uslove za preradu i čuvanje.

Skoro 10.000 dinara potrebno je pripremiti ako ovih dana želite da se snabdijete sa samo po jednim kilogramom različitih vrsta svinjskog mesa i suvomesnatih proizvoda. Toliko, naime, košta kupovina kilograma buta i karea bez kostiju, pečenice, pršute, slanine, čvaraka i svinjske masti po trenutno najpovoljnijim cijenama.

Zbog toga se, dok u Srbiji traje sezona svinjokolja, ponovo nameće pitanje koliko se domaćinstvima isplati kupovina cijelog tovljenika u odnosu na pojedinačnu nabavku svinjskog mesa u marketima i mesarama.

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Jer, prema najaktuelnijim cijenama svinjskih suvomesnatih proizvoda u velikim trgovinama koje posluju na teritoriji cijele zemlje, a koje objavljuje „Cijenoteka“, kilogram svinjskog buta bez kostiju košta od 549 do 720 dinara, svinjskog karea od 699 do 900 dinara, pečenice od 1.200 do 4.600 dinara, pršute od 2.500 do 4.900 dinara, slanine od 2.500 do 3.300 dinara, čvaraka od 1.500 do 2.340 dinara, dok se kilogram svinjske masti prodaje po cijenama od 200 do 640 dinara.

Dakle, za po kilogram svakog od ovih sedam proizvoda, i to po najpovoljnijim, odnosno akcijskim cijenama, potrebno je izdvojiti 9.078 dinara.

Tovljenik od 150 kilograma košta do 45.000 dinara

S druge strane, prema najnovijim izvještajima sa stočnih pijaca, cijene tovljenika razlikuju se od mjesta do mjesta, a značajnu ulogu ima i njihova težina. Za grla teža od 120 kilograma, kilogram „žive vage“ trenutno se prodaje po cijenama od 200 do 300 dinara.

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To znači da je za kupovinu jednog tovljenika težine 150 kilograma potrebno izdvojiti između 30.000 i 45.000 dinara, ukoliko se posmatra širi raspon zabilježenih cijena i područje Srbije.

Na tu sumu treba dodati i troškove klanja i obrade. Prema aktuelnim oglasima, usluga kasapina za uređivanje svinje iznosi od 50 do 80 evra.

Koliko mesa i prerađevina dobija domaćinstvo

Ipak, za razliku od kupovine nekoliko kilograma mesa u prodavnici, domaćinstvo koje se odluči za svinjokolj dobija znatno veću količinu različitih proizvoda.

Prema riječima Radosava Vujića, doktora stočarstva, od jednog tovljenika težine 150 kilograma, ukoliko je riječ o bijeloj svinji plemenite rase sa 60 mesnih jedinica, domaćinstvo može dobiti od 70 do 80 kilograma mesa. Ostatak, nakon izdvajanja iznutrica, čine slanina i mast.

"Upravo je mogućnost da se od jednog grla obezbijedi više različitih proizvoda za potrebe domaćinstva jedan od razloga zbog kojih se tradicionalni svinjokolj i dalje smatra ekonomičnijim načinom snabdijevanja mesom, naročito za porodice koje imaju prostor za čuvanje i preradu namirnica. S druge strane, maloprodajne cijene pokazuju koliko nabavka pojedinačnih proizvoda može da optereti kućni budžet. Jer, slanina ide preko 2.500 dinara, čvarci preko 1.500, svježe meso od 500 do 1.000, pršuta i više od 3.000 dinara za kilogram", navodi Vujić.

Zbog toga, kako kaže, i ove sezone za domaćinstva koja imaju uslove za klanje, obradu i čuvanje mesa, svinjokolj može biti znatno isplativiji od kupovine mesa i suvomesnatih proizvoda u trgovinama ili mesarama.

Međutim, ono što je već godinama hronični problem jeste da i ovu sezonu svinjokolja Srbija dočekuje sa praktično praznim oborima.

Naime, prema posljednjem godišnjem presjeku Republičkog zavoda za statistiku, u Srbiji je bilo oko 2,4 miliona svinja. Iako je to za 2,3 odsto više nego godinu dana ranije, dugoročni trend pokazuje značajno smanjenje stočnog fonda jer je svinja u Srbiji, u odnosu na 2016. godinu – gotovo milion manje.

Što se tiče uvoza, pak, prema najsvježijim podacima Privredne komore, Srbija je za prvih 9 mjeseci ove godine uvezla 31.312 tona svinjskog mesa, u ukupnoj vrijednosti od 80,5 miliona evra. Prema navodima prof. dr Cvijana Mekića sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu za RTS, uvoz se dodatno intenzivirao tokom jeseni, pri čemu je samo u septembru i oktobru mjesečno stizalo po oko 11.500 tona, prenosi Kurir.