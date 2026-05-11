U Drinu pušteno više od 5.000 kilograma riblje mlađi

11.05.2026 12:03

Порибљавање Дрине и њене притоке на подручју Вишеграда, Рудог, Рогатице, Чајнича и Новог Горажда, које су организовале „Хидроелектране на Дрини“, у сарадњи са локалним рибарским удружењима.
Foto: He na Drini

Rijeka Drina i njene pritoke na području Višegrada, Rudog, Rogatice, Čajniča i Novog Goražda ovih dana bogatije su za više od 5.000 kilograma riblje mlađi.

Tradicionalno poribljavanje organizovale su Hidroelektrane na Drini, u saradnji sa lokalnim ribarskim udruženjima.

U rijeke i jezera pušteno je 2.200 kilograma mlađi pastrmke i 3.000 kilograma mlađi šarana, a za ove namjene „Hidroelektrane na Drini“ izdvojile su nešto manje od 80.000 KM bez PDV-a.

Direktor ovog preduzeća Nedeljko Perišić rekao je novinarima da „Hidroelektrane na Drini“, ispunjavajući obaveze iz vodne i ekološke dozvole, doprinose očuvanju ribljeg fonda i razvoju ribolovnog turizma.

"Održavamo životinjski svijet u rijeci Drini, ali istovremeno pomažemo i razvoju turizma jer je sve više ribolovaca koji dolaze u Višegrad i druge opštine u kojima je izvršeno poribljavanje", istakao je Perišić.

Predsjednik Udruženja ribara „Drinska jezera“ Aleksandar Kojić naveo je da je u gornje i donje drinsko jezero u Višegradu pušteno 700 kilograma mlađi potočne pastrmke i 2.500 kilograma mlađi šarana.

On je zahvalio menadžmentu preduzeća „Hidroelektrane na Drini“ za dugogodišnju podršku obogaćivanju ribljeg fonda Drine.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević rekao je da je ribolov jedan od značajnih turističkih potencijala ove lokalne zajednice i da ovakve aktivnosti doprinose očuvanju prirodnih resursa i razvoju turizma.

"Ribolov u Višegradu privlači sve više ljubitelja prirode i ribolova iz regiona i inostranstva, a kontinuirano poribljavanje ima veliki značaj za očuvanje ribljeg fonda", naveo je Đurević.

Poribljavanje rijeke Drine i njenih pritoka realizuje se svake godine u skladu sa ekološkim i vodnim dozvolama.

