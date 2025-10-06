Logo
Elektro Bijeljina: Investirano 200.000 KM za bolje snabdijevanje Semberije

Izvor:

SRNA

06.10.2025

16:29

Komentari:

0
Foto: Elektro Bijeljina

Direktor "Elektro-Bijeljine" Nedeljko Ćorić najavio je danas da će ubrzo biti završena izgradnja dalekovoda za kvalitetno snabdijevanje oko 10.000 potrošača semberskih naselja Amajlije, Popovi, Novo Selo, Dijelovi i Slobomir, u koji je ova firma investirala 200.000 KM.

"Zadovoljstvo je što rješavamo problem star godinama, koji sam zatekao kada sam došao na mjesto direktora `Elektro-Bijeljine`, a na čije smo rješavanje morali da čekamo skoro dvije godine zbog administrativnih procedura", rekao je Ćorić novinarima.

On je sa saradnicima danas posjetio gradilište 10-kilovoltnog dalekovoda Bijeljina tri-Amajlije, dužine 4.250 metara i najavio njegovo puštanje u funkciju do kraja mjeseca.

"To je ozbiljan posao koji smo uradili za potrošače na području Amajlija, Popova, Novog Sela, Dijelova i Slobomira i ponosni smo zbog njegove realizacije, posebno zbog toga što će, pored smanjenja broja i trajanja zastoja, biti i poboljšan napon struje za stanovništvo u ovom dijelu Semberije", istakao je Ćorić.

Izvršni direktor "Elektro-Bijeljine" za tehničke poslove Dragan Perić rekao je novinarima da je riječ o jednom od najvažnijih projekata koje je ova firma uradila u prethodnih nekoliko godina.

"Područje Amajlija, Popova, Novog Sela, Dijelova i Slobomira sa oko 10.000 potrošača, napaja se sa veoma dugog dalekovoda koji ide od trafo-stanice kod Silosa, a kod svakog kvara na dalekovodu bez struje je ranije ostajalo kompletno to područje", pojasnio je Perić.

Prema njegovim riječima, pravljenjem ove kablovske veze od čvorne stanice kod Stadiona, do ulaska u Amajlije, praktično se ovaj dugi i najteži dalekovod na području Bijeljine dijeli u dva segmenta i omogućava napajanje sa dvije strane.

"Naši potrošači ubuduće će biti zaštićeniji od nestanaka električne energije, a preduzeće će moći i u slučaju kvarova da brzo obezbijedi snabdijevanje stanovništva", pojasnio je Perić.

Izvođač radova je domaća firma "Instel".

Direktor i vlasnik "Instela" Vladimir Gutić rekao je novinarima da je ova investicija "Elektro-Bijeljine" veoma značajna za Semberiju i da će radovi, koji su započeti prije 15 dana, biti završeni i prije predviđenog roka od 30 dana.

