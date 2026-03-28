Padavine nisu pokvarile svirku: Bend na nastup došao traktorom

Članovi Pink panter benda Banjaluka - Laktaši danas su morali transportovati opremu traktorom da bi stigli na zakazanu svirku. Usljed obilnih padavina voda je potopila većinu naselja u blizini rijeka i napravila brojne probleme.

Besanu noć proveo je Aleksandar Vujmilović, šef benda koji je spašavao šta se spasiti da.

"Od noćas spašavamo sve stvari koje su u podrumu, međutim muzička oprema je spašena u zadnji trenutak. Ali problem je nastao kako transportovati opremu prema sigurnom. Nismo imali drugog izbora nego traktorom", rekao je Vujmilović.

Željko Derajić, pjevač benda rekao je da se bio uplašio i za opremu i kako stići na zakazanu svirku.

"Međutim naš narod je uvijek se snalazi u nemogućim situacijama. Zahvaljujući traktoru evo stigli smo na lokaciju i fešta može da krene", rekao je Derajić.