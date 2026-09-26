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Pogledajte šta se dešava u Prijedoru: Ova tehnologija mijenja turizam

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26.09.2026 11:10

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Свјетски дан туризам у Приједору.
Foto: Screenshot/Facebok

Turistička organizacija Republike Srpske prisustvovala je u Prijedoru centralnom obilježavanju Svjetskog dana turizma, koji je ove godine protekao u znaku primjene savremenih tehnologija i vještačke inteligencije.

Pod okriljem Turističke organizacije Republike Srpske, skup je posvećen globalnoj temi za 2026. godinu: "Digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajniranje turizma".

Delegacija TORS-a je učestvovala u programu koji je ukazao na neizbježnu transformaciju čitavog sektora kroz nove digitalne alate.

Vještačka inteligencija i digitalne platforme postaju ključni za planiranje putovanja i kreiranje ponude na samim destinacijama.

Primjenom novih tehnologija radi se na digitalnom osnaživanju potencijala Republike Srpske kako bi se stvorila moderna i održiva ponuda.

Iz Turističke organizacije Republika Srpske uputili su zahvalnost Turističkoj organizaciji Grada Prijedora na sjajnom gostoprimstvu i svim turističkim radnicima čestitali njihov dan.

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Tagovi :

Turistička organizacija Republike Srpske

Prijedor

tehnologija

Turizam

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