Pogledajte šta se dešava u Prijedoru: Ova tehnologija mijenja turizam

Autor:ATV redakcija
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Turistička organizacija Republike Srpske prisustvovala je u Prijedoru centralnom obilježavanju Svjetskog dana turizma, koji je ove godine protekao u znaku primjene savremenih tehnologija i vještačke inteligencije.
Pod okriljem Turističke organizacije Republike Srpske, skup je posvećen globalnoj temi za 2026. godinu: "Digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajniranje turizma".
Delegacija TORS-a je učestvovala u programu koji je ukazao na neizbježnu transformaciju čitavog sektora kroz nove digitalne alate.
Vještačka inteligencija i digitalne platforme postaju ključni za planiranje putovanja i kreiranje ponude na samim destinacijama.
Primjenom novih tehnologija radi se na digitalnom osnaživanju potencijala Republike Srpske kako bi se stvorila moderna i održiva ponuda.
Iz Turističke organizacije Republika Srpske uputili su zahvalnost Turističkoj organizaciji Grada Prijedora na sjajnom gostoprimstvu i svim turističkim radnicima čestitali njihov dan.
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