Pogledajte šta se dešava u Prijedoru: Ova tehnologija mijenja turizam

Turistička organizacija Republike Srpske prisustvovala je u Prijedoru centralnom obilježavanju Svjetskog dana turizma, koji je ove godine protekao u znaku primjene savremenih tehnologija i vještačke inteligencije.

Pod okriljem Turističke organizacije Republike Srpske, skup je posvećen globalnoj temi za 2026. godinu: "Digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajniranje turizma".

Delegacija TORS-a je učestvovala u programu koji je ukazao na neizbježnu transformaciju čitavog sektora kroz nove digitalne alate.

Vještačka inteligencija i digitalne platforme postaju ključni za planiranje putovanja i kreiranje ponude na samim destinacijama.

Primjenom novih tehnologija radi se na digitalnom osnaživanju potencijala Republike Srpske kako bi se stvorila moderna i održiva ponuda.

Iz Turističke organizacije Republika Srpske uputili su zahvalnost Turističkoj organizaciji Grada Prijedora na sjajnom gostoprimstvu i svim turističkim radnicima čestitali njihov dan.