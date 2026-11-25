Kvalitet vazduha jutros je nezdrav u Lukavcu, Živinicama, Banjaluci, Ilijašu i Kaknju, podaci su organizacije "Eko-akcija".

Indeks kvaliteta u Lukavcu iznosi 184, Živinicama 175, Banjaluci 169, Ilijašu 161 i Kaknju 156.

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Nezdrav vazduh može izazvati pojavu pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod lica sa bolestima srca i disajnih organa, poput astme, dok bi ostali stanovnici mogli početi osjećati negativan utjecaj zagađenja na zdravlje.

Zbog toga je potrebno da plućni i srčani bolesnici, trudnice, djeca i starije osobe smanje bilo kakve vanjske fizičke aktivnosti, dok bi produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani trebali bi izbjegavati i svi ostali.

Nezdrav za osjetljive grupe je vazduh u Vogošći, Sarajevu, Zenici, Travniku, Visokom, Tuzli, Doboju i Prijedoru, dok je u Tešnju i Hadžićima umjereno zagađen, prenosi Srna.

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Na ostalim lokacijama na kojima se vrše mjerenja, među kojima su Trebinje i Mostar, kvalitet vazduha jutros je dobar.