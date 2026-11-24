Muzički sastav "Katera" iz Istočnog Sarajeva održao je večeras na Palama humanitarni koncert, s ciljem prikupljanje pomoći za liječenje Nataše Nikolić sa Sokoca, koja boluje od karcinoma.

Član muzičkog sastava "Katera" Luka Novosel reko je da im je zadovoljstvo što ponovo imaju priliku da kroz muziku učestvuju u humanitarnoj akciji i pomognu sugrađanki kojoj je podrška najpotrebnija.

On je naveo da je publika imala priliku da čuje svjetovnu i duhovnu muziku, kao i autorske kompozicije ovog sastava.

"Želimo da zahvalimo svim sugrađanima koji su došli da pokažu humanost i pomognu Nataši. Važno je da pokažemo da nije sama i želimo joj brz oporavak", izjavio je Novosel novinarima.

Novosel je pozvao građane da se odazovu i narednoj humanitarnoj aktivnosti za pomoć Nataši, a koja će biti održana u četvrtak, 26. novembra, u 19.00 časova u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo.

Slavko Brezo, direktor Kulturno-sportskog centra Pale u kojem je održan koncert, rekao je da je ova ustanova uvijek spremna da organizuje i podrži humanitarne aktivnosti, te istakao značaj zajedništva i solidarnosti u ovakvim trenucima.

Savjeti Kako očistiti zagorjelo dno pegle uz pomoć jedne tablete

"Naša sabornost i humanost biće Nataši od velikog značaja. Zahvaljujem muzičkom sastavu `Katera` i svim dobrim ljudima koji su večeras došli i dali svoj doprinos. Solidarnost i podrška cijele zajednice su važni u borbi za Natašino ozdravljenje", rekao je Brezo.

Nataša Nikolić /34/ majka je dvoje maloljetne djece. Boluje od karcinoma grlića materice i pluća.

Svi koji žele da pomognu ovoj mladoj ženi mogu da to učiniti pozivom na humanitarni broj 1401, a cijena poziva je dvije KM, prenosi Srna.

Pomoć se može uplatiti i na žiro račun Udruženja građana "Sveti Vasilije Ostroški" 5620128155026102, uz naznaku "Za Natašu Nikolić".