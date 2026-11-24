Za 104 mještanina sela Mirosavci koja su ustaše ubile u novembru 1941. godine, danas je služen parastos u selu Pukiš kod Lopara.

Milutin Tešanović, publicista i istraživač stradanja srpskog stanovništva tokom Drugog svjetskog rata na području Majevice, Podmajevice, Posavine i Semberije, rekao je da je stradanje mještana Mirosavaca jedna od najužasnijih priča, budući da je za dva dana ubijeno 70 odsto stanovnika tog sela.

"Na Mratindan 1941. godine je praktično počela `dijagonala zla`, kada je ubijeno 52 ljudi, već sutradan 154, a narednog dana je ubijeno 219 lica u selima širom regije", naveo je Tešanović.

Tešanović je napomenuo da je veoma bitno da se znaju imena žrtava da ne bi došlo do zaborava, ali i imena zločinaca, budući da samo brojevi često dovode do manipulacija.

U Memorijalnom centru "Stara Voda" osveštan je i veliki Časni krst, a služen je i parastos za poginule mještane Pukiša u Drugom svjetskom ratu, kao i poginule borce ovog sela u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

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Na praznik Svetog Stefana Dečanskog – Mratindan obilježena je preslava filijalnog hrama u Pukišu.

U kupoli hrama koji je posvećen Svetom Sisoju oslikana je freska sa likovima koji simbolizuju 104 mirosavačka mučenika, prenosi Srna.

Paroh buzekarski Nemanja Jokić rekao je da su postradali mučenici dali živote za spasenje onih koji ostaju na prostorima Eparhije zvorničko-tuzlanske.

"Nadam se da ćemo u Gospodu Bogu biti svi blagosloveni i da nikada nećemo njihove žrtve zaboraviti, a da će mjesta na kojima podižemo spomenike i njihova imena svjedočiti budućim generacijama", poručio je Jokić.