Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske predložilo je određivanje jednomjesečnog pritvora Naseru Oriću i ostalima uhapšenima u akciji ”Emisar”, potvrđeno je ATV-u u Tužilaštvu.

Pritvor je predložen bivšem narodnom poslaniku Nikolini Šljivić, advokatu Siniši Dergancu, te ocu i sinu Mesudu i Mustafi Mustafiću.

Orić, Šljivićeva, Derganc i Mustafa osumnjičeni da su u sastavu kriminalnog udruženja počinili krivično djelo sprečavanje dokazivanja u predmetu pokušaja teškog ubistva Koste Pandurevića, za koje je osumnjičen odbjegli Đorđe Ždrale. Mustafa Mustafić osumnjičen je da je u sastavu kriminalnog udruženja pomagao Ždrali u bjekstvu i skrivanju.

Prema nezvaničnim informacija sumnja se da su Orić i Šljivićeva, uz pomoć advokata Derganca, uticali na Kostu Pandurevića da promijeni iskaz u istrazi. Plan je bio da ranije uhapšeni Dalibor Bartula prizna da je on pucao umjesto Ždrale, a da sve potvrdi Pandurević.

Dogovoreno je da se Pandureviću za to isplati 100.000 KM. Šljivićeva je posredovala u kontaktu između Orića i Pandurevića koji je, u saradnji s tužilaštvom, fiktivno promijenio iskaz i, kako saznaje ATV, preuzeo dio obećanog novca u iznosu od 15.000 evra. Očekivalo se da će se Ždrale nakon toga predati istražiocima. Međutim, uprkos višednevnom čekanju to se nije dogodilo i uslijedila je akcija hapšenja Orića i ostalih.

Akciju ”Emisar”, po nalogu Republičkog tužilaštva, sprovela je Uprava za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske uz podršku SIPA.

U okviru akcije izvršeni su pretresi na više lokacije koje su koristili osumnjičeni i tom prilikom je pronađeno i oduzeto osam pištolja, 30.000 KM, 10.000 evra, više mobilnih telefona, računar i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih d‌jela.