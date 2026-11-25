Autor:ATV redakcija
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Petoro uhapšenih u akciji "Emisar", koji se terete za pomaganje osumnjičenom za pokušaj teškog ubistva Đorđu Ždrali, sprovedeni su večeras u Okružni sud u Banjaluci.
Republičko javno tužilaštvo zatražilo je određivanje pritvora za uhapšene, a odluku o tome donijeće sudija za prethodni postupak Okružnog suda.
Pritvor je zatražen za Nasera Orića, Nikolinu Šljivić, Mesuda i Mustafu Mustafića i Sinišu Derganca.
Oni su osumnjičeni za skrivanje i lažiranje dokaza te ometanje dokaznog postupka u slučaju pokušaja teškog ubistva Koste Pandurevića, za šta je osumnjičen Đorđe Ždrale, prenosi Srna.
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