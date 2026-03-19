Vrhunska pogonska spremnost HE na Drini dovela do rasta proizvodnje

Hidroelektrana Višegrad tokom prošle godine proizvela je 781 gigavat-čas električne energije, što predstavlja značajan rast u odnosu na 733 gigavat-časa ostvarena u 2024. godini.
Iako je planirana proizvodnja iznosila 910 gigavat-časova, uspješno je zadržan trend stabilnog godišnjeg porasta proizvodnje, uprkos nepovoljnoj hidrološkoj situaciji koja je obilježila prethodni period.
Situacija u prvom kvartalu ove godine je izuzetno ohrabrujuća. Zahvaljujući visokoj pogonskoj spremnosti postrojenja, povoljnijoj hidrologiji i odličnoj organizaciji rada, HE Višegrad je već uspjela proizvesti gotovo polovinu ovogodišnjeg plana.
Izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje HE Višegrad Darko Andrić istakao je da je ključ uspjeha u optimalnom korišćenju resursa i dobroj koordinaciji unutar sistema.
"Hidroelektrana Višegrad je, zahvaljujući svojoj pogonskoj spremnosti, maksimalno iskoristila priticaj vode. U skladu sa dogovorima sa dispečerima i Elektroprivredom, izvršili smo optimalno korišćenje vodnih količina koje su došle na naš profil. Uz minimalna prosipanja vode, sve smo usmjerili u maksimalnu proizvodnju, što je rezultiralo time da u prvom kvartalu imamo 60 odsto veću proizvodnju u odnosu na isti period prošle godine”, izjavio je Andrić.
