Vrhunska pogonska spremnost HE na Drini dovela do rasta proizvodnje

ATV
19.03.2026 08:54

Хидроелектрана на Дрини, Хидроелектрана Вишеград
Hidroelektrana Višegrad tokom prošle godine proizvela je 781 gigavat-čas električne energije, što predstavlja značajan rast u odnosu na 733 gigavat-časa ostvarena u 2024. godini.

Iako je planirana proizvodnja iznosila 910 gigavat-časova, uspješno je zadržan trend stabilnog godišnjeg porasta proizvodnje, uprkos nepovoljnoj hidrološkoj situaciji koja je obilježila prethodni period.

Situacija u prvom kvartalu ove godine je izuzetno ohrabrujuća. Zahvaljujući visokoj pogonskoj spremnosti postrojenja, povoljnijoj hidrologiji i odličnoj organizaciji rada, HE Višegrad je već uspjela proizvesti gotovo polovinu ovogodišnjeg plana.

Izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje HE Višegrad Darko Andrić istakao je da je ključ uspjeha u optimalnom korišćenju resursa i dobroj koordinaciji unutar sistema.

"Hidroelektrana Višegrad je, zahvaljujući svojoj pogonskoj spremnosti, maksimalno iskoristila priticaj vode. U skladu sa dogovorima sa dispečerima i Elektroprivredom, izvršili smo optimalno korišćenje vodnih količina koje su došle na naš profil. Uz minimalna prosipanja vode, sve smo usmjerili u maksimalnu proizvodnju, što je rezultiralo time da u prvom kvartalu imamo 60 odsto veću proizvodnju u odnosu na isti period prošle godine”, izjavio je Andrić.

