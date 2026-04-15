Dodik: Istorijska uloga generala Mladića tek će biti ispisana, u Hagu izložen ponižavajućim okolnostima

General Ratko Mladić je komandant Vojske Republike Srpske i njegova istorijska uloga će tek biti ispisana, a u Hagu je izložen ponižavajućim okolnostima zbog čega je njegovo zdravstveno stanje veoma loše, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

Nakon što je general Mladić doživio lakši moždani udar i nalazi se u veoma teškom stanju, Dodik je naveo da su tamo primijenjene krajnje ponižavajuće okolnosti prema srpskom generalu jer mu ne daju adekvatnu terapiju.

On je podsjetio kako su iz Haga isporučili Radoslava Brđanina koji je ubrzo po povratku u Banjaluku preminuo, a tada su naši ljekari vidjeli da je bio zapušten i da nije na vrijeme primijenjena medicinska terapija.

"Tako rade se svima tamo", rekao je Dodik novinarima u Brčkom.

Dodik je ocijenio da generalovo zdravstveno stanje ne može da izdrži sudske procese, a da tamo na tome insistiraju, te da tu pada sva njihova priča o pravičnosti, humanizmu i mnogo čemu drugom.

"Žao mi je, znam, išao sam i svjedočio i rekao šta mislim o Ratko Mladiću u sudnici Haškog tribunala. Bio sam svjedok njegove odbrane", podsjetio je Dodik.

On je dodao da je to učinio za razliku od mnogih koji se sada nešto "busaju", te naveo Mladena Bosića i druge koji su čak bili predsjednici SDS-a, koja je bila vodeća stranka u Republici Srpskoj u vrijeme njenog stvaranja.

Napomenuo je da je bio i svjedok odbrane Radovanu Karadžiću, te da je imao mnogo problema zbog toga.

"Tamo nisam vidio Bosića, nisam vidio ove iz SDS-a koji misle da mogu da vode politiku. A u suštini napravili su sporazum sa muslimanima o zajedničkoj aktivnosti sada i zajedničkoj aktivnosti poslije izbora. To je, dakle, struktura koja ne može i ne želi, ne smije da progovori ime ni Radovana Karadžića ni Ratka Mladića", zaključio je Dodik.