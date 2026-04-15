Dodik: Istorijska uloga generala Mladića tek će biti ispisana, u Hagu izložen ponižavajućim okolnostima

15.04.2026 19:14

General Ratko Mladić je komandant Vojske Republike Srpske i njegova istorijska uloga će tek biti ispisana, a u Hagu je izložen ponižavajućim okolnostima zbog čega je njegovo zdravstveno stanje veoma loše, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

Nakon što je general Mladić doživio lakši moždani udar i nalazi se u veoma teškom stanju, Dodik je naveo da su tamo primijenjene krajnje ponižavajuće okolnosti prema srpskom generalu jer mu ne daju adekvatnu terapiju.

On je podsjetio kako su iz Haga isporučili Radoslava Brđanina koji je ubrzo po povratku u Banjaluku preminuo, a tada su naši ljekari vidjeli da je bio zapušten i da nije na vrijeme primijenjena medicinska terapija.

"Tako rade se svima tamo", rekao je Dodik novinarima u Brčkom.

Dodik je ocijenio da generalovo zdravstveno stanje ne može da izdrži sudske procese, a da tamo na tome insistiraju, te da tu pada sva njihova priča o pravičnosti, humanizmu i mnogo čemu drugom.

"Žao mi je, znam, išao sam i svjedočio i rekao šta mislim o Ratko Mladiću u sudnici Haškog tribunala. Bio sam svjedok njegove odbrane", podsjetio je Dodik.

On je dodao da je to učinio za razliku od mnogih koji se sada nešto "busaju", te naveo Mladena Bosića i druge koji su čak bili predsjednici SDS-a, koja je bila vodeća stranka u Republici Srpskoj u vrijeme njenog stvaranja.

Napomenuo je da je bio i svjedok odbrane Radovanu Karadžiću, te da je imao mnogo problema zbog toga.

"Tamo nisam vidio Bosića, nisam vidio ove iz SDS-a koji misle da mogu da vode politiku. A u suštini napravili su sporazum sa muslimanima o zajedničkoj aktivnosti sada i zajedničkoj aktivnosti poslije izbora. To je, dakle, struktura koja ne može i ne želi, ne smije da progovori ime ni Radovana Karadžića ni Ratka Mladića", zaključio je Dodik.

Milorad Dodik

Ratko Mladić

Ratko Mladić moždani udar

Hag

Pročitajte više

Милорад Додик и патријарх Порфирије

Republika Srpska

Dodik sa patrijarhom Porfirijem: Važna vjera, snaga i zajedništvo srpskog naroda

8 h

6
Милорад Додик на конференцији за Бањалуке.

Republika Srpska

Dodik: Federalne vlasti ne mogu da obezbijede stabilnost u srpskim povratničkim mjestima

2 h

0
Дарко Младић: Ситуација није добра, здравствено стање генерала се погоршава

Republika Srpska

Darko Mladić: Situacija nije dobra, zdravstveno stanje generala se pogoršava

2 h

0
Ратко Младић имао мождани удар

Republika Srpska

Ratko Mladić imao moždani udar

7 h

20

Više iz rubrike

Милорад Додик на конференцији за Бањалуке.

Republika Srpska

Dodik: Federalne vlasti ne mogu da obezbijede stabilnost u srpskim povratničkim mjestima

2 h

0
Дарко Младић: Ситуација није добра, здравствено стање генерала се погоршава

Republika Srpska

Darko Mladić: Situacija nije dobra, zdravstveno stanje generala se pogoršava

2 h

0
Тома Фила: Генерал Младић је у страшном стању, али они желе да га убију

Republika Srpska

Toma Fila: General Mladić je u strašnom stanju, ali oni žele da ga ubiju

3 h

4
Ратко Младић имао мождани удар

Republika Srpska

Ratko Mladić imao moždani udar

7 h

20

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

46

Predsjednik MMF: Svjetska ekonomija na granici fiskalne održivosti, potrebne hitne reforme

20

19

Džinovski novi krater na Mjesecu iznenadio naučnike

20

17

Hakeri upali na sajt koji koriste milioni: Ako imate ovaj alat za računar, u problemu ste

20

08

Stravično nevrijeme: Oluja odnijela 16 života na Karibima

19

57

Dodik: Stanivuković želi da se kandiduje jer bježi, Grad sada duguje 56 miliona

