Otac male Danke Ilić, Miloš, ispričao je na sudu kako je izgledao susret sa osumnjičenima za ubistvo njegove kćerkice Dejanom Dragijevićem i Srđanom Jankovićem.

"Kada sam stigao u Banjsko Polje, sreo sam bijeli auto, zaustavio sam ih i pitao jesu li vidjeli dijete sa repićem i u maslinasto-zelenoj jakni, rekli su da nisu. Pomislio sam poslije da li je trebalo da izađem iz auta i provjerim njihov auto, ali mi nešto nije dalo mira i otišao sam da tražim dijete", rekao je danas u Višem sudu u Negotinu otac Danke Ilić (2), Miloš Ilić.

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Podsjetimo, on je na suđenju Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, radnicima JKP "Vodovod", okrivljenim za ubistvo djevojčice iz Bora, koje se prema navodima Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru dogodilo 26. marta 2024, svjedočio poslije svoje supruge Ivane.

Branilac okrivljenog Srđana Jankovića, advokat Živadin Bogdsnović, ukazao je da se današnji iskaz Dankinog oca razlikuje u odnosu na onaj koji je dao ranije pred tužilaštvom. Prethodno je danas u sudu Miloš Ilić ispričao da ga je supruga 26. marta 2024. pozvala oko pola dva popodne i saopštila mu da Danke nema, nakon čega je on odmah krenuo u Banjsko Polje.

"Bio sam na terenu u Slatini, potresao sam se kada mi je žena javila da nema Danke i sa kolegom sam došao u Banjsko Polje. Na ulici sam sreo radnike JKP Vodovod, pitao sam iz auta da li su vidjeli dijete. Ovdje okrivljeni, koje sada prepoznajem, vozač je odgovorio da nisu, a obojica su djelovali uplašeno, zbunjujuće, nisu djelovali normalno. Pomislio sam poslije da li je trebalo da izađem iz auta i provjerim njihov auto, ali mi nešto nije dalo mira i otišao sam da tražim dijete. Iza mene je stizala i policija, ja sam već bio tražio dijete po šumi, policiji sam tek uveče rekao da sam sreo usput bijeli auto kada su me to i pitali, nisam se sjetio ranije", ispričao je Miloš.

Na pitanje branioca optuženog Srđana Jankovića, zbog čega ranije nije pomenuo takvo ponašanje okrivljenih, odgovorio je:

"Jel ja moram da odgovorim na to pitanje?".

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Dankin otac je potom dodao da misli da je to rekao i pred tužilaštvom, iako taj dio ne postoji u njegovom iskazu pred tužilaštvom. Na to je tužilac reagovala i upitala svjedoka da li je tada imao neke primjedbe na zapisnik i da li je svaka riječ uneta kao što je on izgovorio, s obzirom na to da se iskaz razlikuje u odnosu na današnji. Miloš je sve vrijeme tvrdio da je isto rekao i ranije i odgovorio je zbunjeno da nije imao primjedbe.

Takođe, branilac Dejana Dragijevića, Vanja Živković, ukazala je i na to da je Miloš ranije kod tužioca na saslušanju naveo da mu je supruga sutradan rekla da je vidjela sporni bijeli auto, a sada ističe da mu je odmah rekla po dolasku u Banjsko Polje, zbog čega su, kako je rekla, uočene razlike u iskazima.

Miloš je, na samom kraju suđenju, kao i njegova supruga, naveo da im niko nije prijetio, da nisu imali neprijatelje i da nikome nisu dugovali novac, a za Ivanu je rekao da je odlična majka.

Na kraju suđenja, oba roditelja su se pridružila krivičnom gonjenju optuženih Dragijevića i Jankovića.

Dvojica okrivljenih su, inače, tokom njihovih iskaza sjedila u tišini, sa rukama skupljenim u krilima, i pažljivo pratila svjedočenja.

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Podsjetimo, okrivljeni Dejan Dragijević i Srđan Janković su ostali pri odbrani da nisu počinili djelo koje im se stavlja na teret, a Više javno tužilaštvo u Zaječaru ih tereti za teško ubistvo u saizvršilaštvu.

Prema navodima optužnice, Dragijević i Janković su 26. marta 2024. godine u Banjskom Polju kod Bora službenim vozilom udarili Danku, potom je unijeli u automobil i usmrtili, a njeno tijelo odvezli i sakrili. Tijelo djevojčice do danas nije pronađeno.

(Kurir)