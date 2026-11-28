Аутор:АТВ редакција
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Океани апсорбују око 30 одсто угљен-диоксида насталог људским активностима, првенствено захваљујући фитопланктону. Ови микроскопски организми живе на површини воде и користе гас за фотосинтезу, чиме смањују утицај глобалног загријавања.
За овај процес потребни су им хранљиви састојци попут нитрата и фосфата, али и изузетно мале количине гвожђа. Доступност овог метала толико је ограничена да успорава раст фитопланктона на око четвртини површине свјетских мора. Када бисмо напунили 400 олимпијских базена морском водом, у њима би се нашло свега пола грама гвожђа.
Иако га има веома мало, утицај овог елемента је огроман. Један једини атом гвожђа може да омогући везивање између 100.000 и милион атома угљеника. Захваљујући томе, изузетно мале количине гвожђа подржавају апсорпцију огромних количина угљен-диоксида.
Овај угљеник се затим преноси на дно океана, гдје може да остане ускладиштен током дугих временских периода. Биолошки процеси који га хватају и транспортују у дубине називају се биолошка пумпа угљеника.
Гвожђе у отворене океане стиже различитим природним путевима. Дуго се сматрало да је атмосферско таложење минералне прашине његов главни извор, али су новија истраживања потврдила и значај других извора. Међу њима се издвајају седименти са морског дна, подводни вулкани и велике ријеке.
Поред тога, важну улогу има и такозвана пумпа китова, јер морски сисари путем измета враћају растворљиво гвожђе у површинске слојеве океана.
Данас је познато да је више од 99 одсто раствореног гвожђа у океану везано за органску материју. Недавно развијени модел, заснован на анализи стотина узорака прикупљених дуж пута дугог 10.000 километара у Тихом океану, показао је колико је овај однос сложен.
Истраживачи су утврдили да се органска материја у интеракцији са гвожђем понаша више као оркестар него као соло инструмент. Није важан само просјечан резултат, већ разноликост састојака и начин на који се они комбинују, што на крају одређује колико ће гвожђа бити доступно у води.
Међутим, климатске промјене мијењају услове у океанима, што би могло да доведе до тога да гвожђе постане недоступно фитопланктону. Научници упозоравају да је неопходно разумјети шта ће се догодити у будућности када океани постану топлији, киселији и сиромашнији кисеоником.
Промјене климе утицаће на количину, расподјелу и врсту органске материје присутне у морима. Због тога се убрзано развијају модели који треба да предвиде како ће ови фактори утицати на способност океана да настави да апсорбује угљен-диоксид.
Идеју о додавању гвожђа у океане популаризовао је крајем осамдесетих година прошлог вијека океанограф Џон Мартин.
"Дајте ми пола танкера гвожђа и донијећу вам ново ледено доба", рекао је тада Мартин.
Данас, у оквиру глобалних напора за постизање климатске неутралности, ова идеја поново добија на значају. Почетком 2026. године међународни истраживачки тим, предвођен доктором Кеном Биселером, објавио је рад у којем се залаже за нову генерацију теренских испитивања вјештачког ђубрења океана.
Предложена су знатно већа подручја за тестирање, површине око 1.000 квадратних километара, уз строге механизме праћења.
Истраживање научника са Универзитета Калифорније у Ирвајну, објављено у часопису "Нејчер" (Nature), утврдило је да локација ђубрења има кључну улогу у смањењу еколошких ризика. Моделирања показују да би примјена ове методе у екваторијалном дијелу Тихог океана изазвала озбиљне поремећаје у ланцу исхране.
С друге стране, Јужни океан показао се као подручје са најповољнијим односом између везивања угљеника и умјереног ризика по екосистем.
Примјена ових метода строго је регулисана међународним споразумима, попут Лондонске конвенције, која забрањује неконтролисане комерцијалне геоинжењерске активности. Научна заједница све више се усредсређује на успостављање строгих стандарда за праћење и извјештавање.
Циљ је да се прецизно утврди колико угљеника заиста тоне на дно океана, а колико се враћа у атмосферу. Еколошке организације и даље се снажно противе оваквим интервенцијама због страха од поремећаја морских екосистема и ширења зона са недостатком кисеоника.
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