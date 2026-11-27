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Људски скелет стар између 11.700 и 13.087 година, пронађен током археолошких ископавања у близини Мексико Ситија, сврстава се међу најстарије познате људске остатке откривене у долини Мексика, саопштио је Национални институт за антропологију и историју Мексика (ИНАХ).
Скелет, назван "Јотцин", откривен је 2021. године током археолошких истраживања на локацији међународног аеродрома Фелипе Анхелес, у савезној држави Мексико, преноси Херитаџ Дејли.
Старост остатака утврђена је примјеном двије независне методе датирања. Прва анализа, заснована на колагену, показала је да су остаци стари између 13.087 и 12.987 година, док је друга, спроведена анализом биоапатита на Универзитету Џорџија у САД, указала на старост између 12.050 и 11.700 година. Резултати потврђују да је ријеч о остацима из периода касног плеистоцена и почетка холоцена, из којег је на подручју централног Мексика пронађено веома мало људских скелета.
Према ријечима физичког антрополога Артура Талавере Гонзалеса, који је први посумњао у велику старост остатака, скелет има неуобичајено развијене кости и изразито истрошене зубе. Појединац, назван Јотцин, што на језику народа Нахуа значи "јединствен", био је висок око 1,75 метара и имао изразито снажну коштану структуру.
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Истраживачи сматрају да би његове физичке карактеристике могле да указују на начин живота ловаца-сакупљача, који су прелазили велике удаљености и обављали физички захтевне активности. Анализа зуба показала је изражену истрошеност, али није открила каријес. Научници претпостављају да је то могло бити последица исхране тврдом биљном храном, али и коришћења зуба као алата за обраду животињске коже и биљних влакана.
Скелет је пронађен у седиментима некадашњег мочварног подручја, заједно са фосилним остацима животиња из касног плеистоцена, међу којима су мамути и праисторијске камиле.
Археолог Израел Пења открио је остатке на северозападном делу подручја аеродрома. У почетку је, због величине костију, посумњао да припадају камили, али је током проширивања ископавања утврђено да је ријеч о људском скелету. У истраженом простору површине око 25 пута 30 метара није пронађен ниједан други људски скелет, нити предмети који би указивали на погребне обичаје или друге активности.
Научници сада спроводе генетску анализу остатака на Универзитету у Бургосу у Шпанији, а резултати се очекују у првом тромјесечју 2027. године. Истраживање би требало да пружи податке о генетском пореклу Јотцина и допринесе бољем разумијевању раних миграција људи на америчком континенту.
#ÚLTIMAHORA 🚨 Fechamiento arroja antigüedad de 13,000 años para el esqueleto humano Yotzin
Esta datación lo sitúa como uno de los 23 ejemplares más antiguos de la Cuenca de México y dentro de los primeros pobladores de América
🔗 https://t.co/xG9YZkmJY6
📸 Melitón Tapia, INAH https://t.co/CiSqwURm7n— INAH (@INAHmx) November 20, 2026
Истраживачи су указали и на специфичан облик лобање, који се разликује од других древних људских остатака пронађених у долини Мексика, уз напомену да ће генетске анализе показати да ли те морфолошке сличности имају шири значај. Након завршетка научних истраживања, скелет ће бити укључен у збирку прекерамичког периода долине Мексика у Националном музеју антропологије у Мексико Ситију, преноси Спутник.
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