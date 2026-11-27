Аутор:АТВ редакција
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Вјештачка интелигенција /ВИ/ омогућиће руским предузећима да смање број канцеларијских и малопродајних радника за 13 одсто, уштеде на платама и учине своје менаџере продуктивнијим, наводе аналитичари државне Сбербанке и Сверуског истраживачког института рада.
Према ауторима, ВИ би могла да утиче на 51 одсто запослених Руса. Око 38 одсто које чине менаџери, инжењери, наставници и љекари мораће да реструктуришу свој посао да би се прилагодили новој технологији.
У професијама као што су продајно особље, рачуновође и извршни асистенти, ВИ би могла да у потпуности преузме посао од људи, преноси портал "Медуза".
Према студији, ВИ неће утицати на раднике служби обезбјеђења, возаче или физичке раднике. Свеукупно, ова технологија неће утицати на 36,3 милиона радника у 208 професија, од којих већина укључује физички рад.
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У студији се наводи да на нижим нивоима плата, ВИ не може да досегне 76 одсто датог посла, док на вишим нивоима плата може да учини 85 одсто задатака ефикаснијим.
Усвајање ВИ уштедјело би вријеме запосленима и омогућило послодавцима да ослободе 27 одсто фонда плата, додали су аналитичари, преноси Срна.
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