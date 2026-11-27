Аутор:АТВ редакција
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Када љекар констатује смрт, за породицу и ближње то је тренутак у којем се један живот завршава. Међутим, оно што се тада догађа унутар људског тијела много је сложеније него што већина нас може да замисли.
Са биолошког становишта, смрт организма не подразумијева истовремену смрт свих његових ћелија. Неке од њих могу да преживе чак седам дана након што је особа званично проглашена мртвом.
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Овај феномен отвара занимљива питања о природи живота, функционисању људског организма, али и граници између живог и неживог свијета.
Ћелијска смрт саставни је дио свакодневног функционисања организма. Контролисано одумирање ћелија, познато као апоптоза, омогућава правилан развој и обнављање ткива.
То је један од разлога због којих смрт појединачних ћелија не значи и смрт човјека.
Људски организам може да настави да функционише чак и када изгуби одређене органе, захваљујући способности прилагођавања, савременој медицини и трансплантацији.
Различите врсте ћелија немају исте потребе за кисеоником, нити једнаку отпорност на његов недостатак.
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Ћелије коштане сржи могу да опстану дуже од 24 сата након смрти човјека, док су научници дошли до још занимљивијих резултата проучавајући мезенхимске ћелије масног ткива.
Истраживачи су успјели да изолују ове ћелије из пазушне регије преминулих особа чак седам дана након смрти. Када су их пренијели у одговарајуће лабораторијске услове, ћелије су наставиле да расту и да се размножавају.
То, наравно, не значи да је преминула особа и даље жива или да постоји могућност њеног оживљавања. Ријеч је искључиво о опстанку појединачних ћелија.
Код појединих једноћелијских организама, попут бактерија, концепт смрти изгледа сасвим другачије.
Размножавањем путем диобе њихов генетски материјал преноси се у нове ћелије, чиме се одржава континуитет живота кроз генерације.
У одговарајућим условима таква ћелијска лоза потенцијално може да опстане неограничено дуго.
Посебно мјесто у разумијевању смрти заузима мождана смрт, која подразумијева неповратан престанак функција цијелог мозга, укључујући мождано стабло.
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Мождана смрт није исто што и кома. Особа код које је правилно утврђена мождана смрт је преминула, иако медицински уређаји могу привремено да омогуће одржавање циркулације и снабдијевање органа кисеоником.
Та могућност има изузетну важност за трансплантациону медицину.
Срце, јетра или бубрези преминулог донора могу да пруже нову прилику људима који се боре за живот.
И док смрт представља неповратан крај човјека као јединственог биолошког система, способност појединих дијелова његовог организма да наставе да функционишу показује колико су механизми живота сложени и фасцинантни.
(РТС)
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