Аутор:АТВ редакција
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Успјешно је приведен крају трогодишњи пројекат ТЕСЛА, у оквиру ког су развијени напредни алати вјештачке интелигенције који разумију, читају и пишу на српском језику, а сви ресурси су сада бесплатно доступни јавности.
Тим Универзитета у Београду саопштио је да завршава трогодишњи пројекат ТЕСЛА (Text Embeddings Serbian Language Applications) који финансира Фонд за науку Србије, а у коме су развијени алати вјештачке интелигенције који разумију српски језик, читају га и пишу на њему.
Најважнији резултат тог пројекта је, како се наглашава, портал који интегрише развијене ресурсе, моделе и алате за анализу, обиљежавање, истраживање и генерисање текста.
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Прецизира се и да пројекат ТЕСЛА даје српском језику сопствену основу, на којој домаћи истраживачи, наставници, институције и компаније могу да развијају алате прилагођене нашем језику, умјесто да се ослањају на рјешења која су прављена за друге, па то није само технолошко већ и културно питање.
"Што више комуницирамо, учимо и радимо уз помоћ технологије, то је важније да језик који говоримо у том свијету буде равноправан, а не превод са стране. ТЕСЛА зато оставља трајну основу на којој наука и култура у Србији могу да граде даље", истичу у саопштењу представници Тима.
Додају и да су жељели да свима који развијају дигиталне алате за српски језик олакшају рад, па су им зато подједнако важни и језички модели и пажљиво припремљене збирке текстова на којима се они обучавају.
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"Надамо се да ће колеге наше резултате користити у истраживању и настави и да ће на њима градити своја рјешења. Све што смо направили отворено је и доступно, јер језик припада свима који га говоре", наведено је у саопштењу.
Резултати пројекта доступни су истраживачима, наставницима, програмерима и свима које занима, преко платформи Hugging Face и GitHub и пројектног портала на коме се модели могу и испробати,а резултати су већ представљени у научним радовима и на конференцијама и радионицама.
У саопштењу се подсјећа да је пројекат ТЕСЛА реализован од 2023. до 2026. и да га је спровео тим Универзитета у Београду, Рударско-геолошког факултета и Филолошког факултета, уз подршку Друштва за језичке ресурсе и технологије ЈеРТех.
Пројекат је финансирао Фонд за науку Републике Србије у оквиру програма ПРИЗМА.
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