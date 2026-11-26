Аутор:АТВ редакција
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Компанија Мета је подигла досадашње ограничење са 1.024 учесника, а опција се постепено уводи за Андроид и иОС кориснике.
Воцап је почео да уводи могућност додавања до 1.500 учесника у једно групно ћаскање, како преноси ВАБетаИнфо.
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Нови број корисника би могао да буде веома користан администраторима који воде групе за школе и локалне заједнице.
Апликација је раније имала ограничење од 1.024 учесника у једном ћаскању.
Ако заједница има већи број људи, администратор је можда морао да направи још једну групу. Нови капацитет могао би да буде довољно велик да задовољи њихове потребе.
ВАБетаИнфо наводи да ће ново ограничење учесника бити доступно и на Андроид и на иОС апликацијама, али пошто апликација за дописивање у власништву Мете функцију уводи постепено, неки корисници можда неће моћи да јој приступе све до касније.
Није јасно да ли ће ћаскања са 1.500 људи од самог почетка моћи да користе "аудио хенгаутс" (аудио дружења), Воцапову гласовну функцију налик на Дискорд.
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Воцап је такође недавно објавио нове функције за групна ћаскања које дјелују посебно корисно за велике групе.
Корисници ће сада моћи да закаче поруке на дужи период и да филтрирају разговоре према помјена и одговорима.
Поред тога, стари учесници унутар групе сада ће моћи да подјеле своју историју порука са свима које администратор накнадно дода.
(б92)
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