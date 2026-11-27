Аутор:АТВ редакција
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Ново поглавље у развоју генске терапије рака отворено је у Русији. Један медицински центар је добио дозволу која омогућава да се ћелијски лијек користи и ван оквира клиничких испитивања.
Ријеч је о терапији за лијечење тумора која се заснива на употреби сопствених имуних ћелија пацијента.
Лијек "Утжефра", чији је генерички назив хемагенлеклеуцел, први је руски лијек заснован на ЦАР-Т ћелијама и намијењен је лијечењу хематопоетских тумора Б-ћелијског порекла. Развијен је у Лабораторији за трансплантациону имунологију Националног медицинског истраживачког центра за хематологију руског Министарства здравља и прошао је све фазе претклиничких испитивања.
Национални медицински истраживачки центар за хематологију Министарства здравља Русије добио је прву лиценцу у земљи за производњу ћелијских производа генске терапије за медицинску употребу, саопштила је прес-служба центра за "РИА Новости".
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Лиценцу је издало руско Министарство индустрије и трговине, а она омогућава употребу лијека "Утжефра", намијењеног терапији ЦД19 ЦАР-Т ћелијама, не само у Националном медицинском истраживачком центру за хематологију већ и у другим медицинским установама у Русији.
Како је наведено у саопштењу, претходна лиценца дозвољавала је производњу оваквог лијека искључиво у оквиру клиничког испитивања.
Лијек се производи коришћењем сопствених Т-лимфоцита пацијента.
Поред развоја ћелијске генске терапије, у Русији је започета и клиничка примена персонализоване пептидне вакцине против рака дебелог цријева. Препарат "Онкопепт" заснива се на неоантигенима туморских ћелија сваког појединачног пацијента, а његов циљ је да подстакне имуни систем да препозна и нападне ћелије рака.
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"Вакцина заснована на неоантигенима ћелија рака одређеног пацијента је развијена, регистрована и ушла је у клиничку употребу", рекао је замјеник шефа Федералне медицинско-биолошке агенције Игор Борисевич, додајући да је тренутно у току укључивање пацијената у програм лечења.
Први пацијенти примили су вакцину у марту 2026. године. Намјењена је одраслима који су оперисани и примили најмање двије линије системске хемотерапије.
Након неколико мјесеци праћења вакцинисаних пацијената, шефица Федералне медицинско-биолошке агенције Вероника Скворцова изјавила је да код њих нису забиљежени озбиљни нежељени ефекти и да вакцина изазива неопходан имуни одговор.
Још једна вијест о развоју персонализованих терапија против рака долази из истраживачког центра "Гамалеја". Први пацијент који је примио руску персонализовану мРНК вакцину против рака "Неоонковак" завршио је лијечење меланома, а досадашње контроле нису показале појаву нових тумора нити метастаза.
Како је саопштено из центра, вакцина се за сваког пацијента израђује посебно, на основу генетских карактеристика његовог тумора. Здравствено стање пацијента наставиће да се прати наредне три године, преноси РТ Балкан.
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