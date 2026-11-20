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Број заражених малим богињама у САД расте, али ни у Њемачкој стање није савршено, упозорио је бивши министар здравства Карл Лаутербах, захтевајући одлучније епидемиолошке мjере.
"Искрено, ни у Њемачкој није перфектно. Зараза стално избија, дакле нисмо елиминисали богиње," рекао је Лаутербах за лист Рајнише пост од петка.
Према његовим ријечима, потребно је повећати стопу вакцинације у Њемачкој. "Стопа вакцинисаности дјеце која полазе у школу је нешто мало изнад 90 одсто. То није идеално."
"Статус који су САД сада изгубиле, ми нисмо никада ни достигли," рекао је Лаутербах указујући на појаву богиња у Америци после више од четврт века потпуно без заразе.
У САД је од почетка 2025. избило више таласа високоинфективних морбила, а експерти то приписују палој стопи имунизације.
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Према инструкцијама Свјетске здравствене организације (WХО), за трајно сузбијање малих богиња потребна је стопа имунизације од 95 одсто са две дозе вакцине.
Власти у Њемачкој треба више да раде и на објашњавању претње, наставио је Лаутербах.
"Морамо стално да наглашавамо да инфекција код дјеце може да изазове озбиљне, понекад трајне посљедице," додао је министар у претходној њемачкој влади, сада посланик социјалдемократа у Бундестагу.
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