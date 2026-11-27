Аутор:АТВ редакција
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Јутјуб наставља да проширује понуду погодности за кориснике Премиум претплате, а најновија функција омогућава им да персонализују изглед иконе мобилне апликације и тако унесу дашак оригиналности на почетни екран свог паметног телефона.
Ова опција доступна је у подешавањима апликације под категоријом Премиум еп ајкон, гдје корисници могу бирати између три различита дизајна.
Тренутно понуђене иконе укључују варијанте попут оне са сјајним, металним завршетком који подсјећа на сребрено Јутјуб Плеј дугме, затим икону с црвеним потезима који дјелују као да су нанесени кистом те ону с пикселизованим ефектом и градијентом преко стандардне иконе.
Опција мијењања иконе засад није широко доступна и чини се да Јутјубова функцију постепено уводи како за кориснике на Андроид, тако и за оне на иОС платформи.
Многи још нису добили ову могућност, укључујући и неке уређаје на којима је тестирано.ж
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Јутјуб мијења правила: Један преглед може да се рачуна као више
Осим тренутних три дизајна, Јутјуб тестира још четири верзије икона, међу којима су споменуте и ретро инспирисане варијанте, али оне засад нису доступне корисницима.
Промјена иконе тако је још једна у низу опција које популарне апликације нуде претплатницима, слично као што то раде платформе попут Инстаграма, X-а (бивши Твитер, Редита и Телеграма, гдје је персонализација доступна искључиво онима који плаћају за додатне услуге, преноси Бајтбокс.
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