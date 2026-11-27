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Кина је лансирала сателит за даљинско очитавање из центра за свемирске летове Тајуен, у сјеверној провинцији Шанси.
Сателит "Јаоган-5004" лансиран је у 21.05 часова по пекиншком времену на модификованој ракети носачу "Дуги марш шест" и ушао у планирану орбиту, пренијела је Синхуа.
Сателит ће првенствено бити кориштен за премјеравање земљишта, процјену приноса усјева, спречавање катастрофа и пружање помоћи у ванредним ситуацијама, преноси Срна.
Ово лансирање је 682. мисија ракета носача из серије "Дуги марш".
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