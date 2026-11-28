Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Нови извјештај компаније Касперски (Kaspersky) открива нагли пораст броја случајева унапријед инсталираног злонамјерног софтвера (малвера) за Андроид у 2026. години.
Број Андроид уређаја који већ из фабрике излазе са унапријед инсталираним малвером више се него удвостручио у периоду од новембра 2025. до октобра 2026. године, показује најновији извјештај компаније Касперски. Злонамјерни код уграђује се директно у системски фирмвер или фабричке апликације, чиме угрожава не само паметне телефоне и таблете, већ и ТВ пријемнике, мултимедијалне системе у аутомобилима, па чак и дјечје паметне сатове.
До оваквих инфекција најчешће долази компромитовањем ланца снабдијевања током производње хардвера и склапања софтвера. Стручњаци наводе три главна начина на која малвер доспијева у уређаје: намјерним уграђивањем механизама за скривени приступ (backdoor) у јефтине или фалсификоване моделе, несвјесним преузимањем зараженог фирмвера од спољних сарадника, као и коришћењем компромитованог софтвера отвореног кода од стране легитимних произвођача.
У првих десет мјесеци 2026. године чак 88 одсто свих оваквих инфекција чиниле су двије софистициране породице малвера – Триада (Triada) и Кинаду (Keenadu). Триада користи привилегије на нивоу система како би пресретала СМС поруке и позиве, крала лозинке и убацивала злонамјерни код у било коју инсталирану апликацију. С друге стране, Кинаду је откривен на више од 220.000 уређаја, а специфичан је по томе што се активира тек око два и по мјесеца након првог повезивања на интернет, након чега преузима компоненте за крађу података или лажне кликове на рекламе.
Пријетње нису резервисане искључиво за телефоне – злонамјерни софтвер Dwphon пронађен је у дјечјим паметним сатовима, док су Vo1d и BADBOX откривени у Андроид ТВ уређајима за репродукцију садржаја путем интернета. Овакав малвер готово је немогуће уклонити стандардним ресетовањем уређаја, јер се налази дубоко у самом систему.
Из компаније Касперски упозоравају да се више не може полазити од претпоставке да је уређај безбједан само зато што је нов и тек извађен из кутије. Како за обичне кориснике, тако и за компаније, кључни постају проактивна провјера интегритета фирмвера и примјена безбједносних рјешења која могу на вријеме да изолују компромитовани хардвер прије него што дође до крађе података.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Наука и технологија
6 ч0
Наука и технологија
20 ч0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму