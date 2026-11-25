Аутор:АТВ редакција
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Више од 27 година након премијерног приказивања на телевизијској мрежи Никелодион, анимирана серија „Спужва Боб Коцкалоне“ и даље привлачи публику свих генерација.
Серију је створио покојни морски биолог и аниматор Стивен Хиленбург, а прати авантуре Спужве Боба и његових необичних комшија у Бикини Ботому.
Међу њима су његов најбољи пријатељ Патрик Стар, стално изнервирани Скидвард Тентацлс, шкрти шеф господин Крабс и вјеверица из Тексаса Сенди Чикс.
Према најновијем Ниелсеновом извјештају о анимираном програму, „Спужва Боб Коцкалоне“ и даље је најгледанија анимирана серија на телевизијским каналима у Сједињеним Америчким Државама.
Серија је остварила више од 17 милијарди долара прихода од продаје производа, док је на Јутјубу забиљежила 353 милијарде минута гледања. Њени ликови и даље су чест мотив мемова на друштвеним мрежама.
Господин Лоренс, који позајмљује глас главном антагонисти Планктону и сценариста је серије од њених почетака, рекао је да ни сама екипа не може објаснити њену дуговјечност.
„То је више од среће. То није срећа. То је нешто луђе што не можемо баш објаснити“, рекао је.
Извршни продуцент Марк Чекарели истакао је да су аутори серију одувијек осмишљавали као садржај у којем може уживати цијела породица, иако се приказује на телевизијској мрежи намијењеној дјеци.
Том Кени, који позајмљује глас главном лику, навео је да им обожаваоци често говоре како су серију гледали као дјеца, а данас је прате заједно са својим малишанима.
Хиленбург, који је преминуо 2018. године, инсистирао је на томе да Спужва Боб никада нема јасно одређене године, јер је желио да створи лик који може самостално да живи, али истовремено задржава дјечију невиност. Дугогодишњи умјетник и надзорни редитељ Шерм Коен рекао је да та визија и данас усмјерава рад екипе.
Франшиза се у међувремену проширила на филмове, видео-игре, различите производе, бродвејски мјузикл и атракције у тематским парковима широм свијета.
Једночасовни божићни специјал „Merry Christmas, Mr. Plankton“ премијерно ће бити приказан у петак на Никелодиону и стриминг платформи Парамаунт+.
(Кликс)
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