Рецепт за сармице од зеља које се топе у устима

Извор:

Информер

10.09.2025

16:30

Фото: Pixabay

Сармице од зеља су традиционално српско јело, а укус осваја и најзахтјевније гурмане. Додатан плус је што се лакше спремају од обичних.

Иако је једна врста сарме, припрема се много брже од класичне са киселим купусом. Састав фила је исти, а јело је прилично лагано. Уз салату је идеалан оброк, којим ћете обрадовати и своја, али и непца ваших укућана.

1 кг мљевеног меса (свињско и јунеће)

1 већа главица зеља

100 г риже

1 главица црног лука

2 чена бијелог лука

Со, бибер, суви зачин, уље

500 мл парадајз сока

Ловоров лист

Листове зеља очистити и припремити. Пропржити црни и бијели лук, па помијешати са месом, пиринчем и зачинима. Филовати листове зеља и увити сармице.

Поређати у шерпу, прелити парадајз соком, додати ловор и кувати 60-90 минута.

Служити уз кисело млијеко или павлаку, а ужитак је загарантован.

(информер)

Тагови:

Рецепт

Sarma

