Рецепт за сармице од зеља које се топе у устима

Извор:
Информер
10.09.2025
16:30
Коментари:0
Сармице од зеља су традиционално српско јело, а укус осваја и најзахтјевније гурмане. Додатан плус је што се лакше спремају од обичних.
Иако је једна врста сарме, припрема се много брже од класичне са киселим купусом. Састав фила је исти, а јело је прилично лагано. Уз салату је идеалан оброк, којим ћете обрадовати и своја, али и непца ваших укућана.
1 кг мљевеног меса (свињско и јунеће)
1 већа главица зеља
100 г риже
1 главица црног лука
2 чена бијелог лука
Со, бибер, суви зачин, уље
500 мл парадајз сока
Ловоров лист
Листове зеља очистити и припремити. Пропржити црни и бијели лук, па помијешати са месом, пиринчем и зачинима. Филовати листове зеља и увити сармице.
Поређати у шерпу, прелити парадајз соком, додати ловор и кувати 60-90 минута.
Служити уз кисело млијеко или павлаку, а ужитак је загарантован.
(информер)
