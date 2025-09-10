Logo
Пјевач открио нове информације о стању Халида Бешлића

10.09.2025

16:03

Халид Бешлић пјевач
Фото: YouTube/Screenshot

Пјевач Хасан Дудић открио да је његов колега Халид Бешлић у веома лошем стању.

Јавност је забринула вијест да је Халид Бешлић завршио у болници због лошег здравственог стања. Он је прво био смјештен на одјељење нефрологије Клиничког центра Универзитета у Сарајеву, а затим је пребачен на Клинику за онколошке пацијенте, гдје је наставио даље са својом терапијом.

Овим поводом огласио се Хасан Дудић, који је на почетку Халидове каријере продуцирао неке од његових највећих хитова.

ilu-ruža-28082025

Фудбал

Трагедија: Бивши предсједник Палерма пронађен мртав

Иако се сада није лично чуо с Халидом, Хасан Дудић је открио да, према информацијама које има, пјевачево здравствено стање постаје све теже.

''Нисмо се сада чули. Пре годину дана смо се чули. Ја сам један од првих који је Халиду пружио руку и који га је први довео у Београд. Био сам његов продуцент. Са њим сам снимио прву велику плочу. Дао сам му три велика хита: "Та је жена варала ме", "Пјесма само о њој" и "Сам кроз живот ја не могу даље". То је његова одскочна даска. Народ га је запазио и онда је било лако готовом дјетету бити отац. Продао је 200.000 носача звука са мојим пјесмама. Ја сам гарантовао за то... Никад нисам добио хвала, ни од кога... И Синану Сакићу сам снимио прву плочу. Никад ме нигдје није споменуо, нек' му је лака земља. Нека, свако носи своје...'', рекао је Хасан за "Информер", а затим додао:

Halid Bešlić

Сцена

Лепи Мића сломљен, открио новости о стању Халида Бешлића: Није добро

''Ја сам се огласио преко Фејсбука, придружио сам се осталима. Желим и њему и његовој жени, и она је исти случај, да буду боље, али како сам добио информацију све то иде јако лоше. Тај рак је захватио цијелу утробу и покренуо читав организам. Далеко било... Међутим, како сам изгубио брата ја сам одсјечен од осјећања, све схватам да тако мора да буде'', рекао је Хасан Дудић:

(Телеграф.рс)

