Аутор:АТВ редакција
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Један од оснивача познате америчке поп-рок групе „Бич бојс“ и главни вокал тог бенда Мајк Лав преминуо је у 85. години, саопштио је његов портпарол.
Лав, који је раније ове године отказао бројне заказане наступе бенда, преминуо је у суботу, а узрок смрти није наведен, преноси агенција АП.
Са својим рођацима, браћом Брајаном, Карлом и Денисом Вилсоном, као и пријатељем Алом Џардином, Лав је почетком шездесетих година прошлог вијека у Калифорнији основао групу која је постала свјетски феномен.
Између 1963. и 1966. године „Бич бојси“ су имали више од десет пјесама међу првих 20 на топ-листама, а најпознатије су њихове нумере „Ај гет араунд“, „Хелп ми, Ронда“ и „Гуд вајбрејшнс“.
Бенд је током каријере продао више од 100 милиона плоча широм свијета.
Док је Брајан Вилсон био главни композитор, аранжер и продуцент групе, Лавов препознатљиви тенор обиљежио је брзе хитове попут „Серфин Ју-Ес-Еј“ и „Калифорнија герлс“, а на концертима је углавном он водио програм.
Лав је 1994. године успјешно тужио Брајана Вилсона и добио коауторска права на десетине пјесама, тврдећи да је управо он написао неке од најпознатијих стихова групе.
Упркос великом успјеху, историју бенда обиљежиле су бројне несугласице, тужбе око права на коришћење имена групе, као и повлачење Брајана Вилсона са турнеја због проблема са менталним здрављем.
Поред хитова из шездесетих година, Лав је био коаутор и пјесме „Кокомо“ из 1988. године, која је била на првом мјесту топ-листа и коришћена у филму „Коктел“.
Са групом „Бич бојс“ примљен је у Кућу славних рокенрола 1988. године, док је у Кућу славних текстописаца изабран 2025. године, убрзо након смрти Брајана Вилсона.
Женио се више пута и има осморо дјеце.
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