Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Сара Рељић сасвим „случајно“ подијелила је снимак из хотелске собе у Дубаију, на којем се види и њен супруг који је лежао потпуно наг.
Сара је снимила поглед из хотелске собе на прелијепе призоре Дубаија, док је њен супруг Лука Шулц за то вријеме лежао у кревету, покривен, без мајице, и био потпуно посвећен раду на лаптопу. Пјевачица очигледно није могла да разумије зашто њен муж бира посао умјесто уживања у чарима овог луксузног града, па му је кроз шалу упутила коментар:
– Па види како је лијепо напољу, а ти би да радиш!
Како је открила, њен бивши партнер, који је такође позната јавна личност, најприје ју је преварио са једном дјевојком, а потом је сазнала да је имао аферу и са мушкарцем.
Сара је испричала да је за невјерство сазнала сасвим случајно, и то у два наврата, а посебно ју је погодило друго сазнање.
– Један мој бивши партнер је обмањивао и мене и нацију. Случајно сам сазнала да ме је преварио са једном дјевојком, а онда сам случајно сазнала да ме је поново преварио – испричала је пјевачица.
На питање Луне Ђогани да ли се радило о још једној дјевојци, Сара је изјавила:
– Камо среће да је са дјевојком, тако да ми је то још теже пало. Преварио ме је са мушкарцем. Он је јавна личност – рекла је тада Сара, преноси Телеграф.
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