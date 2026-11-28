Аутор:АТВ редакција
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Бојан Симић (45), бивши супруг пјевачице Иване Шашић, погинуо је у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила ноћас на Звездари у Београду.
Према информацијама објављеним у медијима, несрећа се догодила на раскрсници улица Панте Срећковића и Северни булевар. Симић је, управљајући такси возилом, ударио у ограду Новог гробља.
Србија
Погинуо Бојан Симић, бивши муж Иване Шашић
Домаћа јавност је за Бојана сазнала прије четири године, када је његова супруга, пјевачица Ивана Шашић, рекла да ју је преварио са женом која је седам година старија од њега.
Како су пренијели домаћи медији, наводно је ријеч о медицинској сестри (55) која има дијете и унуче. У првом тренутку шокирана, а потом и повријеђена, Шашићева је одлучила да покрене поступак за споразумни развод брака.
У својој исповијести Ивана се присјетила најболнијих тренутака, а испричала нам је и како су њена дјеца реаговала када им је саопштила цијелу ситуацију, као и колико јој је било тешко у тренуцима када је остала сама.
„Добро се осјећам, мирна сам, океј сам, повријеђена јесам, разочарана јесам. Превару не сматрам као баук, па можда бих и прешла преко тога да је био интимни чин њих двоје, па као, не знам, можда бих прешла, али људску издају не праштам. Он ми се клео да од тога нема ништа, да му је то неко намјестио и све ово вријеме покушавао је да се помиримо, и поруке, и звање, и писање, али ја сам само хтјела да будем чиста сама са собом“, испричала је Ивана и открила да се чула са том госпођом.
„Ја сам се чула са том госпођом, против ње немам ништа, она ништа није крива. Замолила сам је да ми пошаље њихове преписке, он се и даље куне да то није његово и да он није писао те преписке, а са друге стране, ко ће знати како он пише боље од мене? Ја знам да је он писао те поруке. Кроз овај покушај помирења са мном мени само позли, јер ми шаље исте поруке као и њој! Ја сам ставила тачку, једноставно не можеш некоме послије десет дана познанства и везе рећи да га волиш, а послије тога, када те неко ухвати у тој превари, да покушаваш да се помириш са женом истим тим ријечима“, испричала је Ивана.
Додала је и:
„Покушала сам да причам са њим, да схвати и да се помиримо, те авети и поруке написане би ми у глави биле константно. Брак као брак није био ни савршен, али ни најгори, имали смо успона и падова, али смо били једно уз друго. Не мрзим га и никада нећу, нећу га пљувати, нећу ништа лоше говорити о њему, јер бих пљунула на себе и пет година, јер је он био мој избор! Овдје су ми папири за споразумни развод брака, он не пристаје, али се надам да ће потписати данас, сутра, да ћемо то лијепо и на миран начин да ријешимо. Немамо заједничку дјецу, имовину, ништа на основу чега бисмо се дијелили. Са друге стране, ја сам старија од њега седам година, ја имам два сина, он има сина из неке претходне везе... Да је нашао неку младу и згодну, ја бих му рекла свака му част“.
„Моја дјеца га много воле, а када се то десило, нисам жељела да примијете да сам нервозна и да помисле да су они разлог моје нервозе. Рекла сам им да је Бојан урадио то и то, да више није дио наше породице и да ћу да се разведем. Не питају, покушавају да ме искулирају када осјете да сам нервозна“, испричала је Ивана.
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