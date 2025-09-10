Logo
Славна глумица шокирала изгледом

Извор:

Б92

10.09.2025

16:55

Коментари:

0
Славна глумица шокирала изгледом
Фото: Tanjug

Кејт Бекинсејл још једном је доказала да је краљица необичних модних додатака, а од посљедњег ће вам се завртјети у глави.

Кејт Бекинсејл често је тема јавности, бар кад је у питању њен физички изглед. Активни је члан друштвених мрежа, гдје редовно објављује фотографије из приватног и пословног окружења.

Њене објаве на Инстаграму често шокирају кориснике, те јој неретко пишу да је "кост и кожа".

Но, славну глумицу ове ријечи уопште не дотичу, а она је у инат свим својим драгим хејтерима објавила још једну компилацију фотографија.

Како се види, слободан дан провела је у природи, а за ту прилику је носила једноставну комбинацију коју је упарила са необичном обућом.

Обичну бијелу кошуљу и шортс у беж боји комбиновала је са високим потпетицама, односно, гломазним чизмама у готичком стилу.

Стајлинг је употпунила предимензионираном црном машном и сведеним аксесоарима.

Пажњу јавности, ако је судећи према коментарима, привукла је њена обућа - и чини се да су многобројни корисници Инстаграма били видно запањени њеним модним одабиром.

"Ти си херој. Уганула бих свој зглоб за 5 минута на тој фарми","О, мој Боже, те штикле су превисоке. Ја се бојим висине. Интересује ме - како ходаш у томе?", "Шта, дођавола, то имаш на ногама? О, мој Боже, Кејт", само су неки коментари.

(б92)

Таг:

glumica

Коментари (0)
