Ово је 6 раних симптома рака бубрега: Дијагноза опаке болести обично стигне касно

10.09.2025
21:24
Коментари:0
Хазел Џексон, медицинска сестра је упозорила људе на шест симптома који указују на рак бубрега. Један од најбрже растућих карцинома у Великој Британији и САД-у, посебно међу млађима од 50 година, често се назива "тихим убицом" јер ријетко изазива симптоме док не напредује.
Стручњаци већ дуго упозоравају да је код појаве карактеристичних знакова попут крви у мокраћи често прекасно за успешно лијечење рака.
Ако се рак бубрега открије рано, три четвртине пацијената преживи најмање пет година, али након што се прошири, преживљавање пада на само 18 процената. Хазел је истакла да треба бити опрезан због шест специфичних раних знакова болести и да треба „вјеровати својим инстинктима“.
Свијет
Упуцан савезник Доналда Трампа
Рак бубрега често се назива "тихом болешћу" јер многи људи не примећују ништа лоше. Зато је уочавање раних знакова упозорења веома важно - рекла је она за Daily Mail.
Први симптом који људи често превђјају су понављајуће инфекције мокраћног система (ИМС).
- Иако се појединачна инфекција обично лако лијечи, поновљене могу да сигнализирају дубљи проблем. Јављају се се као пецкање при мокрењу, стална потреба за мокрењем, мутна или мокраћа јаког оштрог мириса, а понекад и нелагодност у леђима или повишена температура - објаснила је медицинска сестра.
Понављајуће инфекције могу озбиљно да утичу на ваш свакодневни живот, могу да отежавају рад, спавање или уживање у свакодневним активностима. Иако је већина инфекција мокраћног система безопасна, поновљене инфекције могу да прикрију озбиљне проблеме са бубрезима, укључујући, у ријетким случајевима, и рак - додала је.
Тупа бол на боку, у леђима или одмах испод ребара која траје, као и необјашњив умор који не пролази одмором, два су друга кључна знака.
Свијет
Заплијењене 1,4 тоне кокаина! Пакети плутали у Тихом океану
Необјашњиви губитак тежине
- Губитак тежине без труда, посебно ако се догоди брзо, четврти је могући знак - рекла је Хазел.
Медицински познат као кахексија или синдром пропадања, овај симптом изазива екстремни губитак мишића и масти. Истраживања показују да особе са раком у раној фази обично не пате од кахексије. Међутим, чак четири од пет особа са узнапредовалим раком развије одређени степен кахексије.
Сматра се да је код рака изазвана упалом, јер она може да подстакне губитак мишића, док тумор може да одузме енергију остатку тијела.
Хазел је открила да су квржица или отеклина на стомаку и крв у мокраћи посљедња два кључна знака.
- Крв у мокраћи је често највећа црвена заставица. Може да се појави на различите начине, од јасно тамноцрвене или браон мокраће до благе ружичасте нијансе, ситних мрља или чак крви само на крају мокрења - објаснила је.
Неки људи мисле да због мале капљице не треба бринути, али у ствари, свака крв у мокраћи је ненормална и треба је одмах провјерити. Може бити узрокована нечим једноставним као што су бубрежни каменац или инфекција, али може бити и рани знак рака бубрега. Никада то не занемарујте - упозорила је.
Свијет
Цијела Куба остала без струје
Медицинска сестра је објаснила да „ови знакови могу бити нејасни и не појављују се увијек заједно. Зато је кључно вјеровати инстинктима.“
- Ако приметите крв у мокраћи, стални бол или поновљене инфекције, обратите се љекару породичне медицине и инсистирајте на прегледима. Будите упорни, објасните симптоме, тражите да се ваше бриге схвате озбиљно и размислите о томе да затражите упутницу за специјалисту ако је потребно - истакла је.
Друштво
10 ч0
Свијет
10 ч0
Здравље
11 ч0
Свијет
11 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму